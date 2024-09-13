🤡 Ямаль дал большое интервью, но на обложке Marca ноунейм из «Реала». Плевок в лицо? 🫢

Вчера Ламин Ямаль дал большое интервью, которое сегодня не упомянула только самая ленивая газета. И Marca.

Контраст

Вместо этого главное футбольное издание Испании поместило на обложку 17-летнего защитника королевского клуба Джоана Мартинеса. Знаете, о чем новость?

Продление контракта.

В защиту Marca отметим, что искра есть и здесь: юноша получил самый длинный контракт, который позволяет заключить испанское законодательство с несовершеннолетним футболистом - на три года.

Сделка включает оговорку о выкупе в размере 50 миллионов евро.

Кстати, сейчас Мартинес лечится после разрыва крестообразной связки. Он получил травму в августе. И кто знает, каким он вернется на поле, учитывая тяжесть повреждения...

А что Ямаль? Еще расскажем.