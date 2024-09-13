Дуглас Коста пообещал эксклюзивный OnlyFans контент. Мы посмотрели за вас

Бывший полузащитник «Ювентуса» и «Баварии» Дуглас Коста начал вести аккаунт на платформе OnlyFans, известной своим контентом 18+.

Футболист заявил, что намерен разнообразить контент и уйти от формата «только для взрослых».

«OnlyFans хочет видеть спортсменов в качестве послов бренда, я счастлив быть одним из первых в футбольном сегменте. На OnlyFans я буду создавать эксклюзивный контент для своих подписчиков, который они не смогут увидеть ни в каких других социальных сетях», - утверждал бразилец.

И действительно, контент Косты не совсем типичный для портала. Футболист делится своей повседневной рутиной и спортивными успехами – ничего пикантного.