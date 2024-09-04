Экс-игрок «Юве» и «Баварии» Дуглас Коста завел OnlyFans: будут видео 18+?

Бывший полузащитник «Шахтера», «Баварии» и «Ювентуса» Дуглас Коста открыл аккаунт на OnlyFans – платформе, известной по огромному количеству контенту 18+.

Коста, который сейчас играет за австралийский «Сидней», объяснил, что завел OnlyFans в ответ на призывы руководства разнообразить контент, отказавшись от видеороликов для взрослых и перейдя к использованию спортсменов в качестве послов бренда для контента не для взрослых.

«Я решил присоединиться к OnlyFans, потому что верю в надежность компании и ее потенциал для глобального охвата», — сказал Коста в пресс-релизе.

«Вместе это партнерство имеет все, чтобы быть интересным и успешным. OnlyFans хочет видеть спортсменов в качестве послов бренда, я счастлив быть его частью, особенно как один из первых в футбольном сегменте.

На OnlyFans я буду создавать эксклюзивный контент для своих подписчиков, который они не смогут увидеть ни в каких других социальных сетях.

Я надеюсь, что партнерство будет продолжительным, и я смогу порадовать своих поклонников контентом».