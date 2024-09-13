«Мы не приставляем пистолет к голове игрока». Агент Нико прояснил ситуацию с сорвавшимся трансфером в «Барсу»

После Евро-2024 примерно все считали переход Нико Уильямса в «Барселонну» завершенной сделкой, но испанец до сих пор в «Атлетик Бильбао». Агент игрока Феликс Таинта прояснил ситуацию:

«Я не заставлял Нико Уильямса уходить из «Атлетико». Он сам захотел остаться. И так всегда бывает. Когда семья и игрок хотят остаться в клубе, они остаются, а когда хотят уйти – уходят. Но не агент приставляет пистолет к голове игрока и говорит ему, чтобы он уходил. Нет. Футболист и его семья, в зависимости от возраста игрока, имеют абсолютную и полную свободу. Это решения родителей и их детей.

Легко нападать на представителей. Мы те, кто принимает на себя удар, мы – раковая опухоль футбола, а еще есть спортивные директора, которые, когда у них нет клуба, тоже становятся представителями игроков.

В конце концов, парень решил остаться. Он захотел остаться еще на год. Мы здесь, чтобы работать, поддерживать его во всех его решениях и советовать ему, это логично. Он решил остаться, и мы его поддерживаем. Никакого эффекта домино не было.

У парня был невероятный год, впечатляющий, и для меня он подтвердил это, став лучшим на Евро».

Нико Уильямс был главной трансферной целью «Барселоны» прошлым летом. Сообщалось, что каталонцы были готовы заплатить за игрока 58 миллионов евро, но вингер решил остаться в «Атлетико».