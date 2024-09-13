У Златана проблемы с «Миланом» из-за ролика скандального блогера IShowSpeed 📹

У Златана Ибрагимовича и руководства «Милана» напряженные отношения . По данным издания La Repubblica, проблемы начались неожиданно, когда бывший нападающий принял участие в ролике скандального ютубера IShowSpeed.

По ходу съемки блогер сказал: «Кто первый пошевелится, тот гей». После этого Златан и IShowSpeed несколько минут сидели неподвижно. Как следствие, шведа заподозрили в гомофобии.

Якобы это видео стало одной из причин серьезного недовольства руководства клуба.