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Фэнтези
5 мин.

Как влезть в ЦСКА – «Зенит»? Что делать после сборных? Кого брать в фэнтези РПЛ

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Дедлайн – сегодня в 20:15.

Разбираем пики на 8-й тур в фэнтези РПЛ вместе с экспертами.

Матчи после паузы – повод брать надежных игроков или рисковать?

Перерыв мог сказаться на форме игроков.

Porque, 12-е место

Валерий – игрок команды «Лаванда», выступающей в дивизионе 1 h2h-чемпионата РПЛ.

– Всегда внимательно отношусь к наличию в составе «сборников», особенно из стран Латинской Америки. Тот же Томас Гальдамес еще в среду смотрел матч со скамейки в Чили, а уже в пятницу у него игра в Казани. «Динамо» и «Спартак» сыграют в воскресенье, их сборники должны быть готовы.

Valentin Grabenovsky, 34-е место

Валентин – игрок команды Fosters FC, выступающей в дивизионе 1 h2h-чемпионата РПЛ.

– Паузу необходимо использовать для всестороннего анализа состава. Работа над ошибками, фундаментальные замены, оценка календаря на пять-семь туров. Потому что уже в целом понятно, какая команда что из себя представляет.

Выход из первой паузы – своеобразное начало сезона, когда нужно отбросить все, назовем это так, стереотипы. Как пример – провальные сезоны Гамида Агаларова и Владимира Писарского (Сычевого) после прорывных, когда многие продолжали упорно в них верить. Новый сезон – новая реальность, которая подкрепляется цифрами. Выход после паузы – «маленькая» новая реальность. Это новые травмы, потеря/набор формы. Топы могут подсесть физически, банально из-за перелетов.

Этот тур я бы использовал для устранения ошибок (идеального состава на конкретный тур не существует на дистанции). Например, разменять Манфреда Угальде на Эсекиэля Барко, а Матео Кассьерру – на Вендела (про Лусиано Гонду расскажу в следующем вопросе), купить нормальных дешевых вратарей.

OperaSinger-SM, 1989-е место

Артемий – оперный певец, игрок h2h-клуба Dark Horses, выступающего в дивизионе 2 h2h-чемпионата РПЛ.

– После паузы первое, что я бы сделал, это промониторил списки травмированных и всевозможные предикты. Не думаю, что перерыв сильно скажется на форме игроков. Тем более, что обычно больше половины в составе фэнтези заняты в сборных. Поэтому можно и рискнуть. Смотря у кого какая тактика замен.

ЦСКА vs «Зенит» – что делать с игроками из центрального матча?

Разбираемся, кого оставить в основе, кого отправить на лавку, а кого убрать.

Porque: Центральные матчи тура часто непредсказуемы. Здесь возможны любые сценарии: от 3:1 до 0:0. Можно не париться и оставить всех из матча. Те же Дуглас Сантос и Игорь Дивеев/Данил Круговой способны не только засушить, но и занести в атаке. В следующем туре у ЦСКА и «Зенита» довольно приятные матчи, будет нелегко возвращать всех обратно.

Valentin Grabenovsky: Оставлять атаку. Дивеева протягиваю через запас, Касcьерре последний шанс дам, распоследний. C Гонду я бы пока не торопился. Парень на лютом эмоциональном подъеме, в Петербурге была помпезная презентация – любой почувствует себя звездой. Откат и отрезвление неминуемы. Но, возможно, этого запала хватит еще на несколько матчей. Ивана Облякова/Тамерлана Мусаева оставляем.

OperaSinger-SM: Вся суть вопроса в Кассьерре. И еще в вере в пару игроков ЦСКА или в нового джокера «Зенита» Гонду. У многих, полагаю, в воротах Евгений Латышонок. Имеет смысл (с риском, конечно) перейти с Кассьерры на Гонду, взяв одновременно второго вратаря, а Латышонка временно провести через запас или убрать совсем.

Телеграм-канал «Фэнтези на Спортсе» – с полезными заметками и наблюдениями

«Факел» vs «Пари НН» – есть ли смысл лезть в игру аутсайдеров?

А если есть, на кого обратить внимание?

Porque: Для тех, кто играет надежно – нет. Для тех, кто хочет сыграть нестандартно – нужно. Но это матч на три результата. Можно взять защитника из той команды, в которую больше верите или атакующего игрока: Евгения Маркова/Владимира Ильина либо Николая Калинского/Хуана Боселли.

Valentin Grabenovsky: На этот вопрос могу ответить однозначно – нет смысла даже близко рассматривать игроков из этого матча. Тут возможны и 3:0 с хет-триком Алексея Каштанова, и 3:3 с пенальти и удалениями, и 0:3 с тремя ассистами Калинского.

Это то, что невозможно предсказать. Команды и перед 30-м туром будут в опасной зоне. Прохожу мимо этого матча. Потому что по статистическим показателям ни один игрок из двух команд не показал недобор голевых действий, у «Факела» следующий – «Зенит», у «Пари НН» – «Локомотив». Однозначно мимо!

OperaSinger-SM: Не лезу в этот матч, и другим не советую.

Дедлайн 8-го тура – 13 сентября (пятница) в 20:15. Его откроет матч «Рубин» – «Крылья Советов».

Фото: РИА Новости/Александр Вильф, Алексей Филиппов, Максим Богодвид; Maksim Konstantinov/Global Look PressMarti/Global Look Press

logoПари НН
logoЗенит
logoНиколай Калинский
logoФакел
logoЦСКА
logoТамерлан Мусаев
logoМатео Кассьерра
logoЛусиано Гонду
logoЕвгений Латышонок
logoМанфред Угальде
logoВладимир Писарский (Сычевой)
logoВендел
logoЕвгений Марков
logoАлексей Каштанов
logoТомас Гальдамес
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