😳 «Я уже чувствую себя победителем». Родри не понимает, как у Испании может быть лишь один «Золотой мяч», но верит во второй

Хавбек сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри высказался о награде «Золотой мяч».

«Люди говорят мне: «Ты выиграешь, ты этого заслуживаешь».

«Золотой мяч» для меня звучит, как сон. Многие люди задаются вопросом, как я мог бы победить, если даже Хави и Иньеста не смогли это сделать. И, отчасти, я согласен. Они ознаменовали эпоху, они были одними из лучших игроков в истории, но это было время Месси и Криштиану Роналду. Тем не менее, это было бы огромной гордостью для меня и для Испании.

У Испании был только один «Золотой мяч», и это был Луис Суарес много лет назад. Я не видел, как он играл, но удивительно, что страна с такой большой футбольной историей не принесла больше победителей. Думаю, что Испания заслуживает этого.

Слышал, что Винисиус - мой главный конкурент. Он отличный игрок. Но я уже горжусь всей проделанной мною работой. В конце концов, все будет зависеть от того, как проголосуют люди.

Я уже чувствую себя победителем, когда меня останавливают на улицах со словами: «Ты должен получить «Золотой мяч», - заявил Родри.

Так должен или нет?