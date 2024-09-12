⚡️ Канал CBS Sports отреагировал на слухи, что Анри не будет работать с Абдо из-за ее замужества 😳
Недавно мы рассказали вам об уничтоженной теории фанатов АПЛ, решивших, что у Тьерри Анри роман с ведущей Кейт Абдо.
Теперь у них теория, что у француза разбито сердце.
Да, тандем Абдо и легендарного нападающего уже не будет прежним. По-крайней мере, любители футбола будут смотреть на них совсем по-другому. Ведущая вышла замуж, а Анри вышел в мемы.
Ажиотаж вокруг этого события дошел до того, что канал CBS Sports (на котором Абдо и Анри вместе работают) был вынужден заявить, что Кейт и Тьерри продолжат вместе работать, как и раньше.
Скоро мы их увидим на матчах Лиги чемпионов. Ну как мы...
📸🎥 Кейт Абдо вышла замуж и разбила сердце Анри. Фанатская теория о том, что Тьерри влюблен в соведущую