🔥 «Я выиграл больше индивидуальных титулов, но они взяли Кубок мира». Криштиану впервые назвал своих кумиров - их двое 😱

Криштиану Роналду без колебаний назвал двух футболистов, которых он боготворил в детстве.

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» сам уже давно принял роль футбольного идола и кумира миллионов, но, как это обычно бывает, были люди, мотивировавшие и его.

39-летний португалец признался, что вырос, наблюдая за игрой двух бразильских легенд - Роналдо и Роналдиньо (может из-за имен?).

«Мне не нравятся сравнения. Я предпочитаю говорить, что они оставили футболу свое наследие.

Могу сказать по факту: я выиграл больше индивидуальных титулов, чем они. Но они взяли Кубок мира.

Я очень восхищаюсь этими игроками. Я вырос, наблюдая, как они играют. Кто из них лучше - не так важно», - заявил Криштиану.

Так кто лучше?