🔥 «Я выиграл больше индивидуальных титулов, но они взяли Кубок мира». Криштиану впервые назвал своих кумиров - их двое 😱
Криштиану Роналду без колебаний назвал двух футболистов, которых он боготворил в детстве.
Пятикратный обладатель «Золотого мяча» сам уже давно принял роль футбольного идола и кумира миллионов, но, как это обычно бывает, были люди, мотивировавшие и его.
39-летний португалец признался, что вырос, наблюдая за игрой двух бразильских легенд - Роналдо и Роналдиньо (может из-за имен?).
«Мне не нравятся сравнения. Я предпочитаю говорить, что они оставили футболу свое наследие.
Могу сказать по факту: я выиграл больше индивидуальных титулов, чем они. Но они взяли Кубок мира.
Я очень восхищаюсь этими игроками. Я вырос, наблюдая, как они играют. Кто из них лучше - не так важно», - заявил Криштиану.
Так кто лучше?