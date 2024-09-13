🧢 Больше 100 лет в сборной Англии вручают за матчи кепки – почему?

Хотите увидеть, как делают кепку?

Харри Кейн провел 100 матчей за сборную Англии. И ему за это вручили золотую кепку. Почему именно кепку, а не футболку, гетры или трех львов?

Кепка = матч за сборную, но у Кейна кепок меньше, чем матчей. Как так?

Сразу ответим на главный вопрос. В английском языке словом cap обозначают не только головной убор, но и матч за сборную. История давняя. Еще XIX веке игрок сборной Англии получал кепку за каждый матч.

Можно сказать, что у Кейна 100 caps. Английский болельщик поймет: речь про количество матчей. Но на самом деле у Кейна нет 100 caps. В смысле настоящих кепок. Да, исторически кепки вручали за каждый матч, но правила менялись. И за турнир вроде Евро и ЧМ выдавали уже одну кепку.

В 2008-м Бекхэм провел 100-й матч за сборную, но в Reuters подсчитали, что у Дэвида всего 85 кепок. А спустя почти 10 лет Дэвид показал коллекцию. Сколько кепок всего, неясно. Но выглядит внушительно.

Кепки пришли из крикета. Идею предложил человек, легализовавший профессиональный спорт

Вручать кепки за матчи предложил ассистент секретаря Футбольной ассоциации Англии Николас Лейн Джексон. Идею он взял из крикета. Там кепки были частью экипировки.

Впрочем, футболисты тоже нередко играли в головных уборах.

В мае 1886 года Футбольная ассоциация постановила: «Всем игрокам, которые будут выступать за Англию в международных матчах, начнут вручать белые шелковые кепки с вышитой спереди красной розой. Их следует называть «международными кепками».

Правда, самые ранние кепки были не из белого шелка, а из королевского синего бархата.

Розу потом заменили тремя львами. На кепку добавили кисточку. На козырьке поначалу печатали первую букву названия соперника (S для Шотландии, например). А потом уже стали наносить полное название страны-соперника.

Кстати, пару слов о Николасе Лейне Джексоне. Он родился в семье продавца скота и работал распорядителем земли. В 80 лет Николас хвастался, что в таком возрасте он весил как в 18. Джексон не курил и не употреблял алкоголь, предпочитая спорт.

Помимо работы в Футбольной ассоциации, мужчина основал два футбольных клуба («Финчли», «Коринтиан») и Лондонскую футбольную ассоциацию. Сам играл в футбол и судил (не только футбол, но и теннис). Занимался журналистикой и основал несколько спортивных журналов.

Но главное дело Николаса Лейна Джексона – легализация профессионального футбола. В 1880-х футбол набирал популярность. Ходили слухи, что некоторые клубы платят игрокам зарплату. В FA на законодательном уровне запретили это, поскольку считали футбол чисто любительским спортом. Разрешалось только покрывать личные расходы.

В начале 1884-го «Аптон Парк» обвинил «Престон Норт Энд» в том, что те платят игрокам зарплату. В «Престоне» сознались и отказались от участия в Кубке Англии. Тогда по инициативе Джексона FA разрешила платить игрокам зарплату, легализовав профессиональный футбол.

Неясно, за какие игры сейчас вручают кепки. Точно за дебют и 100-й матч

Как сейчас устроена система вручения кепок, неизвестно. Получают ли футболисты кепку за каждый товарищеский матч? А за квалификацию? В январе экс-вратарь Бен Фостер рассказывал в подкасте, что за отборочный цикл тоже дают одну кепку, на которой написаны все соперники. Но Майка Ричардс, игравший с Фостером в одно время, показывал свою коллекцию: там были кепки за отдельные матчи квалификации.

Совершенно точно кепки вручают дебютантам. Последним таким стал Нони Мадуэке – 1285-м футболистом в истории сборной Англии. Да, каждому игроку присваивают уникальный номер, который наносят на красную кепку с эмблемой сборной и белой кисточкой.

Обязательно вручают золотую кепку за 100 матчей. Таких игроков всего 10.

Остальное – туманно. Перед Евро-2020 всем игрокам сборной вручали красные кепки с их номером. А давали ли кепки отдельно за турнир?

В то же время в музее Лондона хранится кепка Кейна с матча Евро-2020. Но почему Харри дали кепку за игру финального турнира? И всем ли давали? Загадка.

Кепки дают не только футболистам главной сборной. Юноши и футболистки тоже получают свои заслуженные кепки.

По особым случаям сборная Англии показывает процесс производства кепок. Вот так делали золотую для Руни.

Фото: instagram.com/england ; Gettyimages.ru /Evening Standard