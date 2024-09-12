🎥 Андре Онана безумно встретили в Уганде! Фанаты бежали за автобусом сборной, а после матча окружили машину вратаря

Матч Зимбабве и Камеруна в Кубке африканских наций завершился нулевой ничьей. Встреча проходила в Уганде, где особенно были рады видеть Андре Онана.

После матча толпа встретила голкипера «Манчестер Юнайтед» сумасшедшими овациями.

Андре было решено увезти на отдельном автомобиле. Машина с трудом покинула территорию стадиона: болельщики и журналисты окружили авто, охране пришлось расчищать дорогу.

Местные поклонники «Манчестер Юнайтед» были в восторге, когда увидели Онана в окне командного автобуса.

В соцсетях шутят о реакции фанатов на голкипера:

💭 «Они забыли, что набрали два очка в трех матчах АПЛ».

💭 «Онана почувствовал себя Роналду».

💭 «Вот, что бывает, когда играешь за лучший в мире клуб».

💭 «Я заметил в толпе фаната «Арсенала», который тоже выкрикивал имя Онана».

💭 «Если Онана будет баллотироваться на пост президента Уганды, он точно победит».

💭 «Боюсь представить, как бы фанаты встретили Роналду. Они бы окончательно сошли с ума».

Как вам такой прием от угандийских фанатов?

Онана заявился в сборную Бельгии в забавной майке. С надписью на ней трудно поспорить