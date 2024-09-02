Онана заявился в сборную Бельгии в забавной майке. С надписью на ней трудно поспорить

Два месяца назад в стартовом матче Евро-2024 сборная Бельгии сенсационно проиграла Словакии − 0:1. Настроение у бельгийских футболистов было не лучшим, потому реакция тогда еще хавбека «Эвертона» Амаду Онаны на ошибку журналиста, назвавшего его «Андре», можно понять.

Журналист : «Андре...»

Амаду Онана : «Андре − это даже не мое имя...»

Клубный футбол ушел на международный перерыв и футболисты, получившие вызов в сборные своих стран, отправились в их расположение. Амаду Онана заявился в бельгийскую, надев на себя черную майку с собственной цитатой, которая уже стала мемом: «Андре − это даже не мое имя». Теперь точно не перепутают!

Опорный полузащитник Амаду Онана этим летом за 59 млн евро перебрался из «Эвертона» в «Астон Виллу».