Уэйн Руни назвал своего самого близкого друга из «МЮ» - его выбор может удивить

Легенда «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни рассказал, кого из своих бывших партнеров по команде он считает лучшим напарником.

Для многих Руни является одним из величайших игроков в истории клуба, наряду с Криштиану Роналду, Джорджем Бестом и Бобби Чарльтоном. Бывший капитан провел более 500 матчей за «Красных дьяволов». Когда Руни попросили назвать лучшего одноклубника в «Юнайтед», Уэйн дал ответ, который удивит многих.

Во время выступления в подкасте легенды регби Роба Барроу Руни заявил:

«Лучший товарищ по команде? Я бы сказал, что Даррен Флетчер - мой лучший друг».

«Было несколько человек - Джон О'Ши, Уэс Браун, Майкл Кэррик - мы все были очень близки. Но Флетч, пожалуй, был самым близким. Мы сидели рядом в раздевалке и вместе переживали приятные моменты на поле и за его пределами. Мы до сих пор хорошие друзья, так что Даррен Флетчер - мой лучший товарищ по команде и самый близкий друг».

Руни и Флетчер провели вместе 11 лет на «Олд Траффорд», причем шотландец окончил академию и присоединился к основной команде всего за два года до того, как Руни перешел в клуб из «Эвертона».