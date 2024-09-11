💥 Холанду уже 24. И он сильно опережает график Месси. Нас ждет новый GOAT? 😱
А давайте сравним Эрлинга Холанда и Лионеля Месси?
Все хвалят норвежца, но так ли он хорош? Ему уже 24 и вот ключевая статистика форварда «Сити» на фоне аналогичных показателей Лионеля Месси в том же возрасте.
Пожалуй, что да - хорош. Во многом даже лучше.
Но не забываем, что к 24-м Месси уже выиграл три «Золотых мяча».
Пусть все рассудят фанаты.
💭 «Как фанат «Сити» скажу: не сравнивайте великого с Холандом. У 24 Месси уже было 3 «Золотых мяча».
💭 «Я фанат «Сити», но пожалуйста - не сравнивайте никого с Месси».
💭 «Вы не увидите Роналду в таких постах».
💭 «Холанд - это машина для забивания голов».
💭 «На футбольном поле назревает новая битва! Пусть она начнется».
💭 «Вы забываете, что Месси никогда не был форвардом».
Кто видел Месси в те годы
Это было просто волшебство, чудо, магия
Понятно что тут про цифры, и Холланд действительно здорово играет
Но такого вау то, признайтесь, не чувствуется
Это у ***** "только замыкать и может"
А когда условный Торрес замыкать перестал "фуу дно, даже замкнуть не может"
Ну что толку от этой шпалы, если все его умение - это правильно подставить угол головы?