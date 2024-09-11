💥 Холанду уже 24. И он сильно опережает график Месси. Нас ждет новый GOAT? 😱

А давайте сравним Эрлинга Холанда и Лионеля Месси?

Все хвалят норвежца, но так ли он хорош? Ему уже 24 и вот ключевая статистика форварда «Сити» на фоне аналогичных показателей Лионеля Месси в том же возрасте.

Пожалуй, что да - хорош. Во многом даже лучше.

Но не забываем, что к 24-м Месси уже выиграл три «Золотых мяча».

Пусть все рассудят фанаты.

💭 «Как фанат «Сити» скажу: не сравнивайте великого с Холандом. У 24 Месси уже было 3 «Золотых мяча».

💭 «Я фанат «Сити», но пожалуйста - не сравнивайте никого с Месси».

💭 «Вы не увидите Роналду в таких постах».

💭 «Холанд - это машина для забивания голов».

💭 «На футбольном поле назревает новая битва! Пусть она начнется».

💭 «Вы забываете, что Месси никогда не был форвардом».