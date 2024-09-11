😈 The Athletic казнил «Юнайтед»: издание оценило дубль «Сити» выше основы «красных дьяволов» 🤣

Летнее трансферное окно закончилось. Клубы Премьер-лиги полностью подготовили команды к сезону, поэтому теперь мы можем их полноценно оценить.

The Athletic создал любопытный рейтинг, в котором оценил составы клубов АПЛ со силе. Некоторые команды из-за большого количества игроков (не будем уточнять) получили оценки по нескольким составам.

Но мы остановимся на одном конкретном факте: второй состав «Манчестер Сити» получил большую оценку, чем основа «Манчестер Юнайтед». Это не просто удар ниже пояса. Это казнь.

Впрочем, дубль Пепа Гвардиолы опередил многих - The Athletic отправил их на 4-е место.

Вот эта замечательная команда. Получается, что лигочемпионская.

А следом идет «МЮ».

Аргумент издания: «Они близки, но мы отдаем предпочтение второму составу горожан. Основа «МЮ» по-прежнему включает в себя игроков, у которых либо есть вопросы по форме, либо они плохо адаптировались к Премьер-лиге».

Довольно спорно. Что думаете?

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