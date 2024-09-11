Третий состав «Челси» − один из худших в АПЛ. Но есть и более слабые команды

Британское издание The Athletic за время международного перерыва подготовило забавный материал. В нем журналисты собрали по два стартовых состава из заявки каждой команды (для «Челси», понятное дело, три) и составили рейтинг их силы.

Лидеры нам не особо интересны, так как там все более чем предсказуемо: первое место − «Манчестер Сити», второе место − «Арсенал», а третье − «Ливерпуль». Куда лучше спуститься на дно. Всего получился 41 состав: 19 команд по два, «Челси» из-за большой глубины − три.

Третья команда «Челси» оказалась лишь на 36 месте − между первым составом «Саутгемптона» (35 место) и вторым «Лестера» (37 место). Вот как объяснили выбор в издании.

«Эта команда часто всплывала в наших дебатах. В ней много талантливых игроков, которые стали частью трансферной стратегии «Челси», но большинство из них не доказали состоятельность. Из-за этого их очень сложно расставить по местам, но если представить, что они сейчас играют в АПЛ, то трудно сказать, что они лучше, чем первый состав любого клуба».

Последнее место не удивляет − на нем второй состав «Ипсвича». Комментарий: «Не хватает опыта игры на элитном уровне». Трудно не согласиться.

Полностью рейтинг команд с объяснением по каждой позиции можно прочитать здесь .