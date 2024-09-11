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Моуринью похвалил «Мадрид» за работу с молодежью. Жозе выделил одного игрока «сливочных»

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Жозе Моуринью сейчас возглавляет «Фенербахче», но это не мешает португальцу с восхищением говорить о «Мадриде».

Особенно тренера впечатляет работа «королевского клуба» на трансферном рынке:

«В самом топовом клубе мира могут выступать только самые лучшие игроки. Мадридский «Реал» проделывает потрясающую работу по привлечению в команду лучших молодых футболистов. Винисиус и Родриго перешли к ним, когда еще были детьми. В юном возрасте к команде присоединились Джуд Беллингем и Арда Гюлер, а теперь еще и Эндрик».

Как и положено тренеру турецкой команды, Жозе нахваливает Гюлера:

«Для игры за «Мадрид» очень важен характер, и Арда Гюлер уже демонстрирует свою выдающуюся индивидуальность. Он игрок высочайшего класса. Анчелотти – отличный тренер, у которого можно многому научиться. Арду ждет фантастическое будущее».

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Жозе Моуринью сообщил, что дважды отклонил предложение возглавить сборную Англии

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