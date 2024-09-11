Жозе Моуринью сообщил, что дважды отклонил предложение возглавить сборную Англии

Легендарный португальский тренер Жозе Моуринью, выигравший 26 крупных трофеев за свою карьеру, включая два титула Лиги чемпионов, рассказал о работе, от которой он отказался в прошлом.

По словам 61-летнего тренера «Фенербахче», ему предлагали возглавить сборную Англии, но он признался, что работа в национальной команде никогда не было одной из его целей.

«У меня были возможности возглавить сборную, но я всегда отказывался от них. Я дважды получал предложение от Англии, но не принял его. Это не та работа, которая сделает меня счастливым. Один или два матча в месяц, поездки, чтобы посмотреть игроков, ожидание турниров... У меня сейчас много энергии, которую можно потратить. Может быть, когда-нибудь, когда я буду старым и уставшим, но не сегодня», - заявил Жозе НТ Spor.

Болельщики «Фенербахче» будут рады услышать, что обязанности тренера сборной сейчас не привлекают Моуринью. Клуб выигрывал турецкую Суперлигу с сезона 2013/14, и главная цель Моуринью — вернуть этот трофей в восточную часть Стамбула.