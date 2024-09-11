Фанаты «Арсенала» в соцсетях накинулись на Баумгартнера из-за травмы Эдегора. Австриец извинился перед Мартином

Мартин Эдегор получил травму в матче против Австрии в Лиге наций. Норвежец подвернул голеностоп в борьбе с Кристофом Баумгартнером.

Пока нет официальной информации о степени тяжести повреждения. Расположение сборной Мартин покидал на костылях.

В соцсети Баумгартнера пришли фанаты «Арсенала». Кто-то осудил австрийца, некоторые попытались объяснить, что в травме норвежца нет вины Кристофа:

💭 «Чувак, ты играешь в футбол или выступаешь в UFC?»

💭 «Я никогда тебя не прощу за травму Эдегора!»

💭 «На связи фанат «Арсенала». Думаю, любой, кто играл в футбол, знает, что иногда травмы неизбежны. Похоже, Эдегор просто неудачно поставил ногу. Поведение некоторых фанатов в комментариях отвратительно. Повзрослейте».

💭 «Почему все на него накинулись, он ведь даже не фолил? Мартина жаль, без него «Арсеналу» будет тяжело, но Кристоф не виноват в этой травме».

Баумгартнер извинился перед Эдегором:

«Привет, ребят! Я хотел бы искренне извиниться перед Мартином Эдегором. Я не намеревался травмировать такого фантастического игрока. Желаю ему всего самого наилучшего и скорейшего выздоровления! Возвращайся сильнее, Мартин».

Прощаем?

📸 Похоже, Эдегор получил серьезную травму в сборной. В слезах ушел с поля, в самолет садился на костылях