Фанаты «Арсенала» в соцсетях накинулись на Баумгартнера из-за травмы Эдегора. Австриец извинился перед Мартином
Мартин Эдегор получил травму в матче против Австрии в Лиге наций. Норвежец подвернул голеностоп в борьбе с Кристофом Баумгартнером.
Пока нет официальной информации о степени тяжести повреждения. Расположение сборной Мартин покидал на костылях.
В соцсети Баумгартнера пришли фанаты «Арсенала». Кто-то осудил австрийца, некоторые попытались объяснить, что в травме норвежца нет вины Кристофа:
💭 «Чувак, ты играешь в футбол или выступаешь в UFC?»
💭 «Я никогда тебя не прощу за травму Эдегора!»
💭 «На связи фанат «Арсенала». Думаю, любой, кто играл в футбол, знает, что иногда травмы неизбежны. Похоже, Эдегор просто неудачно поставил ногу. Поведение некоторых фанатов в комментариях отвратительно. Повзрослейте».
💭 «Почему все на него накинулись, он ведь даже не фолил? Мартина жаль, без него «Арсеналу» будет тяжело, но Кристоф не виноват в этой травме».
Баумгартнер извинился перед Эдегором:
«Привет, ребят! Я хотел бы искренне извиниться перед Мартином Эдегором. Я не намеревался травмировать такого фантастического игрока. Желаю ему всего самого наилучшего и скорейшего выздоровления! Возвращайся сильнее, Мартин».
Прощаем?
📸 Похоже, Эдегор получил серьезную травму в сборной. В слезах ушел с поля, в самолет садился на костылях
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подрабoтку, а сейчас дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознаниe. Одолжить просто не у кого. Одoлжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Хоть на булку хлеба, хоть на килограмм картошки.
Eсли оставите контакты, тo я готов вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае оставьте свои контакты в личных сообщениях. Я верну 100%!
Пополнитe, пожaлуйстa, номeр тeлeфонa нa любую сумму: 8 (952) 133 65 10 (баланс номера телефона у оператора или по СБП)
Заранее Вам большое человеческое спасибо.