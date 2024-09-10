📸 Похоже, Эдегор получил серьезную травму в сборной. В слезах ушел с поля, в самолет садился на костылях

Мартин Эдегор получил травму в матче сборной Норвегии против Австрии. Игрок «Арсенала» крайне неудачно подвернул голеностоп в борьбе с соперником.

Было больно.

Мартин покидал поле в слезах.

Столе Сольбаккен, главный тренер норвежцев, рассказал о повреждении подопечного:

«Травма Мартина Эдегора и в раздевалке выглядела серьезной. Сейчас сложно что-либо сказать о степени повреждения».

Мартин уже покинул расположение сборной. Игрок поднимался на борт самолета на костылях.

У «Арсенала» сложный сентябрь. В первом матче после завершения международной паузы команду ждет дерби с «Тоттенхэмом», затем выезд в гости к «Ман Сити». Также подопечным Артеты предстоит сыграть с «Аталантой» в Лиге чемпионов.

Пожелаем Мартину скорее вернуться в строй!

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