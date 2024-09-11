Кто из игроков «Мадрида» готов к матчу с «Реал Сосьедад»? Заглянули в лазарет команды

После международного перерыва футболисты возвращаются в расположение клубов и готовятся возобновить сезоны в домашних чемпионатах. «Реал Мадрид» не является исключением, однако над клубом нависла проблема с травмами и пока не понятно, кто из игроков сможет выйти на поле в предстоящем субботнем матче с «Реал Сосьедад».

Давайте заглянем в лазарет «Реала».

Дани Себальос – не сыграет

У испанца повреждены связки правой лодыжки, и ожидается, что он не вернется на поле, по крайней мере, до конца октября.

Камавинга – не сыграет

Хотя восстановление Камавинги идет по правильному пути, серьезная травма колена, повлиявшая на связки, не позволит ему выступить еще как минимум на несколько недель.

Давид Алаба – не сыграет

Защитник все еще восстанавливается после травмы левого колена и появится на поле ближе к ноябрю.

Эдер Милитао – маловероятно

Бразильский защитник имеет мало шансов на возвращение в Ла Лигу в эту субботу. Медицинские службы клуба не собираются рисковать.

Орельен Тчуамени – маловероятно

Француз, вернувшись из расположения сборной Франции, сосредоточился на работе в Вальдебебас, но в этот вторник он тренировался индивидуально, вряд ли он восстановится к поездке в Сан-Себастьяне.

Джуд Беллингем – есть сомнения

Англичанин пошел на поправку и даже сократил сроки своего возвращения. Он уже тренируется в Вальдебебас, но делает это не на том же уровне, что и его товарищи по команде, и не хочет рисковать.

Арда Гюлер – есть сомнения

Мышечный дискомфорт турка означает, что выход на поле е в Сан-Себастьяне не является полностью безопасным. В ближайшие несколько дней он присоединится к группе, но если он и будет играть, то выйдет со скамейки запасных.

Ферлан Менди – готов

Французский защитник не смог помочь сборной из-за дискомфорта в большеберцовой кости, уже тренировался в общей группе «Реала» и готов выйти в стартовом составе против «Реал Сосьедад».