Кто из игроков «Мадрида» готов к матчу с «Реал Сосьедад»? Заглянули в лазарет команды
После международного перерыва футболисты возвращаются в расположение клубов и готовятся возобновить сезоны в домашних чемпионатах. «Реал Мадрид» не является исключением, однако над клубом нависла проблема с травмами и пока не понятно, кто из игроков сможет выйти на поле в предстоящем субботнем матче с «Реал Сосьедад».
Давайте заглянем в лазарет «Реала».
Дани Себальос – не сыграет
У испанца повреждены связки правой лодыжки, и ожидается, что он не вернется на поле, по крайней мере, до конца октября.
Камавинга – не сыграет
Хотя восстановление Камавинги идет по правильному пути, серьезная травма колена, повлиявшая на связки, не позволит ему выступить еще как минимум на несколько недель.
Давид Алаба – не сыграет
Защитник все еще восстанавливается после травмы левого колена и появится на поле ближе к ноябрю.
Эдер Милитао – маловероятно
Бразильский защитник имеет мало шансов на возвращение в Ла Лигу в эту субботу. Медицинские службы клуба не собираются рисковать.
Орельен Тчуамени – маловероятно
Француз, вернувшись из расположения сборной Франции, сосредоточился на работе в Вальдебебас, но в этот вторник он тренировался индивидуально, вряд ли он восстановится к поездке в Сан-Себастьяне.
Джуд Беллингем – есть сомнения
Англичанин пошел на поправку и даже сократил сроки своего возвращения. Он уже тренируется в Вальдебебас, но делает это не на том же уровне, что и его товарищи по команде, и не хочет рисковать.
Арда Гюлер – есть сомнения
Мышечный дискомфорт турка означает, что выход на поле е в Сан-Себастьяне не является полностью безопасным. В ближайшие несколько дней он присоединится к группе, но если он и будет играть, то выйдет со скамейки запасных.
Ферлан Менди – готов
Французский защитник не смог помочь сборной из-за дискомфорта в большеберцовой кости, уже тренировался в общей группе «Реала» и готов выйти в стартовом составе против «Реал Сосьедад».