«Бензема пожертвовал 80% своей карьеры ради тебя»: Роналду поставил Мбаппе выше Карима - фанаты в ярости😡

Криштиану Роналду активно продолжает продвижение своего YouTube канала. Недавно на нем вышел ряд видео вместе с Рио Фердинандом. И одно из них привело в бешенство фанатов португальца.

Рио предлагал Криштиану два имени, из которых Роналду должен был выбрать лучшего футболиста. На вопрос Фердинанда: «Бензема или Мбаппе?», Криштиану не задумываясь выбрал Килиана. Это не могло не вызывать возмущение среди болельщиков как самого Роналду, так и «Мадрида».

Интернет разразился гневными комментариями в адрес КриРо:

💬«Бензема пожертвовал 80% своей карьеры в «Реале» ради тебя, он делал передачи, создавал свободные зоны, чтобы ты забивал. И как ты отплатил ему, выбрав Мбаппе, просто потому, что ты для Мбаппе – кумир? Неблагодарный!».

💬«Ты серьезно???? Бензема – лучший нападающий поколения!!».

💬«И это после всего, что Бензема сделал для тебя!».

💬«Это шутка??».

💬«Криштиану, да как ты мог сделать такое с тем, кто ассистировал тебе большую часть твоей карьеры?!».

💬«Как их вообще можно сравнивать?! Пусть Мбаппе сначала забьет 354 гола за «Реал», а потом поговорим».

💬«Представьте, какой была бы реакция Роналду, если бы Бензема выбрал вместо него Месси».

💬«Мбаппе даже в половину не такой крутой игрок, каким был Бензема в свое время в Европе».

💬«Роналду — злопамятный человек. Его, наверное, бесит, что Бензема выиграл «Золотой мяч». Роналду всегда сдерживал Бензема».

Сам Карим в свое время признавал, что был в тени Криштиану во время их совместного прибывания в «Реале»:

«Я бы очень счастлив рядом с Криштиану. Единственное, что я скажу: его уход позволил мне играть немного иную роль на поле. Он забивал по 50-60 голов за год, поэтому нужно было адаптироваться.

Роналду – один из лучших игроков мира», – сказал француз.

Бензема и Роналду пришли в «Реал» в 2009 году. Португалец перешел в «Ювентус» летом 2018 года.