Достопримечательности Лондона: знакомимся с самыми горячими болельщицами «Челси»🔥
«Челси» давно ассоциируется с гламуром. Это был первый клуб, подписавший иностранных суперзвезд, таких, как Рууд Гуллит и Джанлука Виалли в 1990-х годах.
Сейчас мало что изменилось, новые владельцы продолжают вкладываться в громкие имена, а суперзвезды традиционно приходят не одни, а в компании своих роскошных вторых половинок.
Давайте познакомимся с ними поближе.
Конни Грейс
В июле звезда «Челси» Коул Палмер был замечен в компании очаровательной Конни
22-летний мастер маникюра родом из Манчестера, где форвард играл за «Манчестер Сити», прежде чем отправиться в Лондон с возлюбленным.
Виолетта Берт
Виолетта — по слухам, девушка нападающего Михаила Мудрика.
Хотя никто из них не подтвердил свой роман, она позировала в футболке «Челси» в Инстаграм.
Таже они оба одновременно выложили одну и ту же фотографию полета на вертолете с видом на панораму Лондона в своих историях в социальной сети
Знакомство пары началось в социальных сетях, когда они лайкнули фотографии друг друга.
Валентина Сервантес
Аргентинская красавица Валентина встречается с Энцо Фернандесом с 2019 года. Девушка училась на преподавателя английского языка, когда встретила своего возлюбленного в Буэнос-Айресе
У них двое общих детей, Оливия и Бенджамин.
Каролина Сильва
Каролина – модель и девушка Педру Нету. Пара вместе с 2022 года
Каролина и Педру любят путешествовать — недавно они съездили в Америку, в Орландо и посетили Disney World и Universal Studios.
Клаудия Родригес
Клаудия — спутница защитника Марка Кукурельи.
Считается, что она работает в сфере коммуникаций, согласно ее биографии на странице в Инстаграме.
История любви Кукурельи и Клаудии началась в Барселоне, когда левый защитник играл за каталонцев. Они познакомились в 2018 году.
Ноэми Роми
«Челси» потратил 21 миллион фунтов на датского вратаря Филиппа Йоргенсена из «Вильярреала».
Благодаря этому на трибунах «Стемфорд Бридж» появилась Ноэми.
Она работает сотрудником налогового отдела в Министерстве финансов Нидерландов.