Достопримечательности Лондона: знакомимся с самыми горячими болельщицами «Челси»🔥

«Челси» давно ассоциируется с гламуром. Это был первый клуб, подписавший иностранных суперзвезд, таких, как Рууд Гуллит и Джанлука Виалли в 1990-х годах.

Сейчас мало что изменилось, новые владельцы продолжают вкладываться в громкие имена, а суперзвезды традиционно приходят не одни, а в компании своих роскошных вторых половинок.

Давайте познакомимся с ними поближе.

Конни Грейс

В июле звезда «Челси» Коул Палмер был замечен в компании очаровательной Конни

22-летний мастер маникюра родом из Манчестера, где форвард играл за «Манчестер Сити», прежде чем отправиться в Лондон с возлюбленным.

Виолетта Берт

Виолетта — по слухам, девушка нападающего Михаила Мудрика.

Хотя никто из них не подтвердил свой роман, она позировала в футболке «Челси» в Инстаграм.

Таже они оба одновременно выложили одну и ту же фотографию полета на вертолете с видом на панораму Лондона в своих историях в социальной сети

Знакомство пары началось в социальных сетях, когда они лайкнули фотографии друг друга.

Валентина Сервантес

Аргентинская красавица Валентина встречается с Энцо Фернандесом с 2019 года. Девушка училась на преподавателя английского языка, когда встретила своего возлюбленного в Буэнос-Айресе

У них двое общих детей, Оливия и Бенджамин.

Каролина Сильва

Каролина – модель и девушка Педру Нету. Пара вместе с 2022 года

Каролина и Педру любят путешествовать — недавно они съездили в Америку, в Орландо и посетили Disney World и Universal Studios.

Клаудия Родригес

Клаудия — спутница защитника Марка Кукурельи.

Считается, что она работает в сфере коммуникаций, согласно ее биографии на странице в Инстаграме.

История любви Кукурельи и Клаудии началась в Барселоне, когда левый защитник играл за каталонцев. Они познакомились в 2018 году.

Ноэми Роми

«Челси» потратил 21 миллион фунтов на датского вратаря Филиппа Йоргенсена из «Вильярреала».

Благодаря этому на трибунах «Стемфорд Бридж» появилась Ноэми.

Она работает сотрудником налогового отдела в Министерстве финансов Нидерландов.