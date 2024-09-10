От Анчелотти до Ди Маттео: названы лучшие итальянские тренеры в истории

Английский портал FourFourTwo назвал лучший итальянских тренеров в истории.

В список, разумеется, вошли Карло Анчелотти и Антонио Конте, но были и неожиданные сюрпризы.

Вот топ-5 лучших итальянских специалистов по мнению портала:

1 Карло Анчелотти

Вряд ли кого-то удивит, что именно Карло признан лучшим. Он однозначно самый успешный итальянский тренер в истории. Мастер адаптироваться к разным командам и раскрывать потенциал футболистов. Многократный победитель Лиги чемпионов, а также первый тренер, выигравший топ-5 лиг – с «Миланом», «Мадридом», «Челси», «Баварией» и «ПСЖ».

2 Джованни Трапаттони

Трапаттони привел «Ювентус» к семи титулам Серии А с 1970-го по 1980-й год, а также взял Скудетто с «Интером». Именно Джованни является самым успешным тренером в истории итальянского чемпионата.

На счету Трапаттони также Кубки УЕФА с «Юве» и «Интером» и чемпионство в Бундеслиге с «Баварией».

3 Арриго Сакки

Сакки добился большого успеха в «Милане», выиграв Кубок Европейских чемпионов в 1989 и 1990-м годах, а также Серию А, Суперкубок Италии, два Суперкубка Европы и два Межконтинентальных кубка. Кроме того, Сакки был близок к победе со сборной Италии на чемпионате мира 1994 года, но в финале его команда уступила Бразилии по пенальти.

Карло Анчелотти называет Сакки своим учителем и не просто так, Арриго стал настоящим революционером в футболе, популяризовав высокий прессинг и высокую линию обороны.

4 Фабио Капелло

Златан Ибрагимович назвал Капелло «железный сержант» в своей автобиографии и не удивительно - итальянец всегда славился своим авторитарным стилем при управлении командой.

Возможно, не всем по вкусу оборонительная тактика дона Фабио, но она принесла ему четыре победы в Серии А с «Миланом», две с «Ювентусом» (одну из них отменили после скандала Кальчополи) и еще одну с «Ромой». Также на счету Капелло успех в Лиге чемпионов с «Миланом» и две Ла Лиги с «Реалом».

5 Витторио Поццо

Поццо родился в 1886 году и после завершения футбольной карьеры, начал карьеру тренерскую. Итальянец на протяжении 19 лет возглавлял национальную сборную (с 1929 по 1948). Поццо был одним из первых, кто стал пользоваться системой предсезонки, а также ввел ряд тактических новшеств, включая использование крайних защитников.

А это остальные тренеры-итальянцы, попавшие в рейтинг FourFourTwo:

6 Марчелло Липпи

7 Нерео Рокко

8 Массимилиано Аллегри

9 Роберто Манчини

10 Антонио Конте

11 Карло Каркано

12 Энцо Беарзот

13 Лучано Спалетти

14 Освальдо Баньоли

15 Клаудио Раньери

16 Джан Пьеро Гасперини

17 Оттавио Бьянки

18 Ферруччо Валькарджери

19 Джузеппе Виани

20 Симоне Индзаги

21 Маурицио Сарри

22 Карло Парола

23 Эудженио Берселлини

24 Луиджи Радиче

25 Альберто Дзаккерони

26 Альберто Бигон

27 Луиджи Дельнери

28 Стефано Пиоли

29 Чезаре Пранделли

30 Роберто Де Дзерби

31 Джанлука Виалли

32 Роберто Ди Маттео