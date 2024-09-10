Куанса называет своих партнеров по обороне «Ливерпуля» лучшими в мире. Парень мечтает достичь тех же высот

Джарелл Куанса провел 82 минуты в матче молодежек Англии и Австрии: «три льва» победили со счетом 4:1. После игры защитник «Ливерпуля» поделился с прессой своими мечтами:

«На мой взгляд, за место в старте «Ливерпуля» я конкурирую с лучшими центральными защитниками в мире. Думаю, если буду играть регулярно, тоже стану одним из лучших центральных защитников в Европе.

Это моя мечта с самого детства. Я всегда хотел стать лучшим на своей позиции, всегда стремлюсь к этому. Неважно, сколько времени займет этот путь. Я просто остаюсь готовым ко всему, что бы ни случилось».

У Джарелла уже есть отличный наставник – Ван Дейк.

Вирджил говорил, что взял юношу под крыло:

«Я определенно постоянно сижу у Джарелла на ушах. Даже вне поля. Например, перед тренировкой, если мы проводим тактическую подготовку к матчу и его ждет встреча с футболистом, против которого он никогда не играл, а лишь видел по телевизору. В таком случае я обязательно расскажу ему, в чем этот игрок хорош, что он обычно делает, чтобы обойти соперника, и все в таком духе».

Поможет ли Вирджил Джареллу вырасти в лучшего защитника Европы?

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