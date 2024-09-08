🎥 Кто сделает тату с самим собой, а кто забьет через себя. Игроки «Ливерпуля» дали забавный прогноз на сезон
Пресс-служба Премьер-лиги предложила футболистам «Ливерпуля» сделать забавные прогнозы на сезон.
Мерсисайдцам выдали карточки с разными утверждениями. Игрокам нужно было назвать одноклубника, для которого лучше всего подойдет карточка. Вот что из этого вышло!
Энди Робертсон: «Диогу Жота приедет на матч в худшем наряде».
Коди Гакпо: «У Костаса Цимикаса самый забавный смех».
Алиссон: «Гол сезона забьет Луис Диас».
Вирджил Ван Дейк: «Энди Робертсон настраивает всех на матч».
Алексис Мак Аллистер: «Мо Салах наберет наибольшее количество очков в фэнтези».
Трент Александер-Арнолд: «Мо Салах взорвет интернет».
Диогу Жота: «Песней, скорее всего, разразится Харви Эллиотт».
Доминик Собослаи: «Лучо [Луис Диас] забьет через себя».
Дарвин Нуньес: «Наибольшее количество ассистов отдаст Мо Салах».
Харви Эллиотт: «Костас Цимикас набьет тату с самим собой».
Как вам ответы футболистов?