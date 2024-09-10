«К черту перерывы на международные матчи»: матчи сборных всем надоели из-за травм

В понедельник у «Арсенала» возникла серьезная проблема: Мартин Эдегор получил травму, выступая за сборную.

Полузащитник был в слезах, когда ему помогали покинуть поле во втором тайме матча Лиги наций между Норвегией и Австрией (2:1).

Болельщики «Арсенала» смирились с тем, что капитан не сможет сыграть в дерби с «Тоттенхэмом» в воскресенье.

professeurwenger: «Очень сильно подвернул лодыжку. Удивимся, если увидим его в игре со «Шпорами».

Skinner: «К черту перерывы на международные матчи».

No-Video1797: «У него был ушиб в матче с «Брайтоном», и мы отпустили егов сборную, а это то, чего не сделала бы ни одна большая команда».

ofalk1: «Определенно не сыграет против «Тоттенхэма» и «Сити» — возможно, в двух самых важных играх сезона. Кто, черт возьми, вообще планирует международный перерыв после третьей игровой недели?»

Cthulhu_Madness: «Тот, кто устроил эти бесполезные дерьмовые международные игры сразу после возобновления основных лиг, заслуживает самого худшего».