Возвращение Неймара на поле откладывается. Бразилец не переживает и больше времени проводит с семьей

В октябре прошлого года форвард «Аль-Хилаля» Неймар получил серьезную травму − разрыв крестообразной связки колена. Для бразильца это был болезненный удар, ведь он только перешел в новый клуб.

Недавно стало известно, что возвращение форварда на поле откладывается. Восстановление пошло не по плану и ему нужно еще около двух месяцев на реабилитацию.

Впрочем, судя по фотографиям, которые размещает Неймар в социальных сетях, он с головой ушел в семью и не сильно переживает из-за футбола. Бразилец выложил фото с дочкой Мави и девушкой Бруной Бьянкарди.

На этом фото вместе с Мави Неймар смотрит какой-то мультфильм.

На другой − следит, чтобы малышка не упала, делая первые шаги.

И куда без совместного селфи в бассейне.

Еда побеждена.