Возвращение Неймара на поле откладывается. Бразилец не переживает и больше времени проводит с семьей
В октябре прошлого года форвард «Аль-Хилаля» Неймар получил серьезную травму − разрыв крестообразной связки колена. Для бразильца это был болезненный удар, ведь он только перешел в новый клуб.
Недавно стало известно, что возвращение форварда на поле откладывается. Восстановление пошло не по плану и ему нужно еще около двух месяцев на реабилитацию.
Впрочем, судя по фотографиям, которые размещает Неймар в социальных сетях, он с головой ушел в семью и не сильно переживает из-за футбола. Бразилец выложил фото с дочкой Мави и девушкой Бруной Бьянкарди.
На этом фото вместе с Мави Неймар смотрит какой-то мультфильм.
На другой − следит, чтобы малышка не упала, делая первые шаги.
И куда без совместного селфи в бассейне.
Еда побеждена.
Думаю, за год он точно не стал более профессиональным спортсменом.
А вообще Неймар закончил с топфутбодом лет 7 назад.
Неймара в Барсе я и запомню, а остальное это так, плохое продолжение весёлого фильма.