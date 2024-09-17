Златану доверили перестройку «Милана». Но кажется, что-то пошло не так

В июне 2023-го Златан Ибрагимович закончил карьеру, и это было трогательно: песни 70 тысяч фанатов «Милана» на матче с «Вероной» (и «Верона» тут ни при чем), красная дорожка, признания во взаимной любви, слезы.

Отдых, пенсия, нефутбольные проекты? Нет, Златан быстро вернулся в «Милан» и пока играет там значимую роль. Гораздо более значимую, чем многие думают.

Теперь Златан развивает «Милан»: отвечает за работу с игроками и продвижение бренда

Ибрагимович интриговал: точно останется в футболе, но не уточнял роль – то ли тренером, то ли функционером, то ли кем-то еще. Понимание пришло спустя полгода после завершения карьеры. Под конец 2023 года «Милан» пригласил шведа в управленческий аппарат.

«У меня была возможность провести много времени со Златаном, обдумывая варианты продолжения его карьеры, – говорил глава RedBird Джерри Кардинале. – Уважение, которым пользовался Златан как игрок, его всемирная известность среди поклонников и его разнообразные навыки предпринимателя – мощное сочетание как для «Милана», так и для RedBird. Я рад, что мы можем официально приветствовать его возвращение в команду».

Официально должность Ибры звучит так: операционный партнер компании RedBird в области спорта, медиа и развлечений, старший советник владельцев и высшего руководства «Милана». При этом сам Златан подробно не комментировал новое амплуа, но называл себя «человеком руководства» (потому что приходил на работу в компанию, а не в клуб). «Милан» уточнял, что Ибра займется развитием игроков и игровой подготовки, а также популяризацией международного бренда «Милана». Но это звучало расплывчато.

Не помогло и пояснение Златана: «Моя задача заключается в том, чтобы объединить все процессы. Я должен быть лидером, должен настроить структуру так, чтобы она работала».

Еще в 2020-м, после возвращения из США, Златан говорил о необходимости перестраивать – и клуб, и команду. «Я давал больше, чем принимал. Я хотел открыть путь для нового поколения. Я был примером, который говорит всем: «Слушайте, вот так это работает, вы должны понимать давление, требования и обязательства. Вы должны взять на себя ответственность и стать мужчинами. Не только на поле, но и вне его». Я был похож на… ангела-хранителя. Но я все делал на благо клуба. Потому что в первый раз «Милан» подарил мне счастье. Во второй – любовь».

Ибра получил полномочия – и уже повлиял на клуб летом.

Златан – связь между командой и руководством и главное публичное лицо

Марко Фаллиси из La Gazzetta dello Sport, анализируя комментарии Кардинале («Златан будет говорить от моего имени с полной легитимностью и колоссальным доверием»), пришел к выводу о неограниченной роли Златана: «Ибра – это не только мост между командой и руководством, – писал Фаллиси. – Он просто великий чемпион, который продолжит работу на благо «Милана». Ибрагимович приумножил значимость. Теперь он часть состава вместе со Стефано Пиоли [материал вышел в марте] и бывшими партнерами. Но значимость Златана возросла: он рассуждает как менеджер, и его мнение теперь значит больше для Кардинале и других руководителей».

В феврале Кардинале подтвердил функцию Златана – связывать его и команду. «Златан помогает мне жить в США, заниматься своими обязанностями там и изредка навещать команду в Милане, – рассказывал Кардинале. – Я нанял его в RedBird по этой причине. Мы разговариваем по несколько раз в день, и я рад, глядя на то, как Ибра распоряжается моим голосом. Я видел, как он общается с футболистами: как бывший партнер по команде и действующий менеджер. Если у меня будут вопросы к составу, то я предпочту, чтобы Златан спустился в раздевалку и донес мое мнение».

Марко Пасотто из La Gazzetta dello Sport добавлял , что «Милан» выбрал Ибрагимовича как фронтмена, лицо, которое общается с медиа на все актуальные темы. Это видно: теперь его комментарии касаются любых проблем – организационных или кадровых.

Более того, Ибрагимович в прошлом сезоне и летом влиял и на трансферную политику. Некоторые решения уже реализованы.

Именно Златан нашел тренера-сменщика любимого Пиоли

Весной тучи накрыли Стефано Пиоли: формально его уволили в мае, но медиа с марта обсуждали смену тренера в «Милане».

Найти нового было задачей Златана. Очень непростой задачей – из-за симпатий к Пиоли. «Я благодарен Стефано, – рассказывал он. – Когда я вернулся в «Милан» из США, он поверил в меня, понял, что я все тот же футболист, каким был раньше. Поэтому мы вместе сделали историю, мы, объединив усилия, вернули «Милану» скудетто».

Но смена тренера напрашивалась, поэтому Златан как ответственный за развитие спортивного направления занялся отбором кандидатов. Какие были варианты:

Из тех, что разово мелькали в медиа: Сержиу Консейсау, Тиаго Мотта, Хулен Лопетеги, Роберто Де Дзерби, Марк ван Боммел, Марсело Гальярдо и даже Маурисио Почеттино, Антонио Конте, которого давно забронировал Аурелио Де Лаурентис.

Главным вариантом был Паулу Фонсека, кандидат от Златана Ибрагимовича и его союзников из руководства. Можно сказать, что «Милан» выиграл конкуренцию за Фонсеку у «Марселя» – французы рассматривали португальца до назначения Де Дзерби.

La Gazzetta dello Sport назвала это назначение практически сольным номером Златана.

Именно Ибра представлял нового тренера. «Это продуманный выбор. Мы хотим, чтобы «Милан» мог играть в доминирующий футбол. Мы изучали, как Паулу тренирует, как готовится к матчам. После пяти лет [Пиоли] нам нужно было что-то новое. Фонсека – подходящий человек, мы в него очень верим. Он правильный человек».

La Republica выделила критерии, по которым Фонсека получил свою должность:

1. Умение играть по схемам 4-3-3 и 4-2-3-1. То есть по удобным расстановкам для «Милана».

2. Знание итальянского футбола. Тут все в порядке: Фонсека два года провел в «Роме».

3. Готовность бороться и в чемпионате, и в Лиге чемпионов. К этому есть вопросы: Фонсека не появлялся в ЛЧ с сезона-2018/19, когда тренировал «Шахтер». Дальше были вылазки в Лиге Европы с «Ромой» и не очень удачные путешествия по Лиге конференций с «Лиллем».

4. Стиль португальца в «Лилле» и его умение работать с молодежью. Важный фактор, учитывая направленность «Милана» на развитие выпускников академии. В прошлом сезоне подход дал результат – в Серии А дебютировал 16-летний Франческо Камарда (самый юный игрок в истории лиги), вскоре продливший контракт. Руководители надеются, что с Фонсекой до основы дойдет еще больше молодых.

В общем, Фонсека – первый большой проект Златана в новом качестве. Насколько он будет удачным?

Златан рулил трансферами «Милана»: главная ачивка – привел Морату

Этим летом вокруг «Милана» было очень много Златана: Ибра вел сделки, обсуждал их с медиа, комментировал ключевые события и просто был активным. На первый взгляд, трансферное окно «Милана» при непосредственном включении Ибрагимовича завершилось очень даже неплохо, ведь клуб укрепил главные проблемные позиции.

По итогам сезона-2023/24 «Милан» оставался лишь с одним центральным нападающим – Лукой Йовичем, потому что Оливье Жиру уезжал в МЛС. Логично, что новый страйкер был важнейшей целью команды на трансферное окно. И в первые недели лета «Милан» нацеливался на главную сенсацию предыдущего сезона Серии А – Джошуа Зиркзе из «Болоньи». Но сделка сорвалась то ли из-за невероятных комиссионных для агента (по слухам – до 15 млн), то ли из-за работы «Манчестер Юнайтед». В итоге Зиркзе поехал в АПЛ, а Златан сосредоточился на плане Б – Альваро Морате.

По некоторым данным , Ибра лично звонил Морате, когда тот решил уйти из «Атлетико». Журналист Марко Пасотто утверждал : «Ибрагимович – суперконсультант без портфолио. Это не тот человек, который ведет дела с агентами и представителями игроков. Но Златан рассказывает о ценности проекта и о роли игроков в развитии клуба».

Ярко выступает Златан не только в личных разговорах, но и публично. Когда инсайды провожали Тео Эрнандеса из клуба, говорил о значимости защитника для проекта. Когда «Милан» подписывает новичков, придумывал дерзкие образы:

О подписаниях Мораты и Страхини Павловича: «Мы действительно очень счастливы, вчера «Милан» представил зверя [Павловича]. Сегодня – красавчика [Морату]. Бог создал мир за 7 дней. У нас сейчас 4-й».

О трансфере Эмерсона Рояла: «Для начала хочу поприветствовать «Черную Пантеру» Эмерсона Рояля: мы давно следили за ним, но подписали в нужный момент. Это физически мощный игрок, хорош как в атаке, так и в обороне, играет с большой интенсивностью и решимостью. С Эмерсоном мы становимся еще сильнее. Он был одной из целей, которые мы поставили с самого начала трансферного окна, и наконец-то он здесь. Сегодня пятый день из семи, созданных Богом. Мы довольны и полны энтузиазма».

Важно уточнить, что Златан помогает на переговорах, но не обсуждает ключевые детали (срок контракта, зарплата). Эта обязанность лежит на председателе правления «Милана» Джорджо Фурлани и техническом директоре Джеффери Монкаде. Ибра прощупывает почву и добивается предварительного соглашения с интересными персонажами. Косвенно это подтверждал и Мората, говоря, что на решение перейти в «Милан» повлияли разговоры со Златаном.

Но будущее Ибры в «Милане» под вопросом – слишком много скандалов

La Repubblica после закрытия трансферного окна сообщила о напряжении между Иброй и руководством.

Во-первых, руководителям не понравилось участие шведа в шоу блогера IShowSpeed. Там были шутки в духе «кто первый пошевелится, тот гей». И в кадре все застывали на несколько минут.

Во-вторых, боссов «Милана» напряг конфликт Златана и тренера примаверы Иньяцио Абате из-за Максимилиана Ибрагимовича. Якобы швед посчитал, что дебют сына (ему сейчас 17) сорвали по нефутбольным причинам. И нашел, как отомстить Абате даже после ухода того из примаверы – понизил отца Абате, который тоже работал в «Милане» тренером вратарей. Сначала из второй команды в женскую, а потом вообще уволил без предупреждения.

В-третьих, Златан слишком много времени тратит на детские команды – наблюдает за тренировками младшего сына Винсента.

В-четвертых, уходит в отпуск в неподходящее время. Тиффози были в бешенстве, когда узнали, что Ибра отсутствовал на игре с «Лацио» (2:2). Там Тео Эрнандес и Рафаэля Леау проигнорировали установку Паулу Фонсеки во время технического перерыва, объяснив тем, что только недавно вышли на замену и все знали. Златан, который мог бы быстро погасить конфликт и наладить связь между тренером и командой, был в этот момент очень далеко.

В итоге проблему решал спортивный директор Джеффри Монкада.

Златан не прилетел и на игру против «Венеции» сразу же после перерыва на сборные. Тревожный сигнал.

Легенда «Милана» Звонимир Бобан намекает на просчеты: «Я не понимаю, чем Ибрагимович занимается, в чем его обязанности и компетенция, чтобы оценивать его. Надеюсь, что он понимает, потому что в конечном итоге оценивать будут его, а не Монкаду. Факт остается фактом: команда, выигравшая скудетто и ставшая полуфиналистом Лиги чемпионов, была безрассудно расформирована. На ее фундаменте можно было построить очень много. На мой взгляд, допущена была колоссальная ошибка».

За дерзкую пересборку работающего проекта Златана упрекает не только Бобан. Tuttosport пишет, что боссов очень расстроил старт «Милана» – одна победа в четырех матчах.

Взаимное восхищение длилось недолго. Впереди – первые испытания.

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Фото: Gettyimages /Marco Luzzani / Stringer, Alessandro Sabattini / Stringer, Rudy Carezzevoli / Stringer