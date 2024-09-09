Эндрика называют Бобби в «Мадриде» и Бразилии. Родриго рассказал, как к этому относится новичок «Реала»

Эндрик называет своим кумиром Бобби Чарльтона. Легенда английского футбола закончил карьеру в далеком 1980-м году, когда еще не родился отец бразильского дарования.

Слова новичка «Мадрида» вызвали волну шуток среди фанатов. Талантливые болельщики фантазируют о том, как бы могли выглядеть на одном поле Эндрик и Чарльтон.

Футболисты «Реала» пошли дальше и начали называть молодого нападающего Бобби. Прозвище прицепилось к Эндрику: теперь так его называют и в сборной Бразилии.

Родриго рассказал об отношении новичка «сливочных» к прозвищу:

«Теперь он Бобби, он больше не Эндрик. Эта шутка с ним срослась! В «Реале» его встретили хорошо, и не только бразильцы. У нас в «Мадриде» очень хорошая команда, отличная атмосфера, он влился в коллектив. Мы знаем его качества и то, как он может нам помочь.

Но теперь он стал Бобби! Он относится к этому спокойно. Он ничего не может с этим поделать! Если он разозлится, соперникам будет только хуже!»

А как вам прозвище молодого бразильца?

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