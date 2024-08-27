Во сколько обошелся «Мадриду» дебютный гол Эндрика💸? Клуб платит за каждое результативное действие бразильца

В прошедшее воскресенье Эндрик забил свой первый гол за «Реал Мадрид» в Ла Лиге и помог команде обыграть «Вальядолид» (3:0) на «Бернабеу».

Этот гол бразильца – повод обсудить ряд пунктов в его контракте, в которых прописаны бонусы.

По данным бразильских СМИ, «Реал» должен будет платить «Палмейрасу» за каждый гол, ассист или пенальти в исполнении Эндрика до 2030 года. Так, забитый мяч якобы обошелся «Мадриду» в 35 000 евро. Но ни одна из сторон официально этого не подтверждала.

В контракте Эндрика с Королевским клубом прописан еще ряд бонусов, и «Палмейрас» может неплохо дополнительно заработать.

Вот ряд пунктов из контракта футболиста до данным бразильского издания Globo:

Каждый гол, ассист, заработанный пенальти – 35 000 евро.

Каждый матч в стартовом составе и минимум 45 минут на поле – 75 000 евро.

«Реал» стал чемпионом Испании, а Эндрик сыграл в «основе» 8 матчей: 500 000 евро. Эндрик был в «основе» в 18 матчах: 1 млн евро.

«Реал» выиграл Лигу чемпионов, а Эндрик был в «основе» в 4 матчах: 1 млн евро, если в 8 матчах – 2 млн евро.

Эндрик получил награду Golden Boy или Трофей Копа: 1 млн евро.

Эндрик попал в топ-3 «Золотого мяча»: 1 млн евро.

Эндрик выиграл «Золотой мяч» или премию ФИФА The Best: 2 млн евро.