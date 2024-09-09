Ямаль растет не только на поле – набрал 8 кг меньше чем за год. Вы же помните, как меняются игроки при Флике?

Ламин Ямаль молниеносно прогрессирует. Дебютировал на профессиональном уровне только весной 2023 года, а к осени 2024-го уже ключевой созидающий игрок атаки в «Барселоне» и сборной Испании.

Но 17-летний испанец растет не только на поле – вот трансформация его тела за прошлый сезон. +8кг.

Возможно, это только начало. Летом главным тренером каталонцев стал Ханси Флик – вот так изменились его игроки в «Баварии».