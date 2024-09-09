«Золотой мяч»-2018 точно был справделивым? Роналду выбил безумные цифры и был лучшим в ЛЧ
Лука Модрич вошел в историю как человек, остановивший доминирование Лео Месии и Криштиану Роналду на премии «Золотой мяч». Два супербомбардира делили главную индивидуальную награду десять лет, но в 2018-м ее забрал хорватский полузащитник.
Модрич помог «Реалу» взять Лигу чемпионов и добрался со сборной до финала чемпионата мира, но если взглянуть на статистику голов и передач – его показатели скорее отличные, чем выдающиеся.
А у Криштиану аж 65 голов и 17 ассистов за 2018-й. В ЛЧ вообще оторвался от всех: 15+2, шесть голов в плей-офф. На ЧМ его Португалия вылетела в 1/8, но Роналду выбил четыре мяча в четырех встречах.
Но на «ЗМ» все равно голосовали за Модрича: хорват набрал 753 голоса, португалец – 478.
А Модрич в тот год взял не 4 трофея, а 2
Модрич тоже достоин находиться в тройке, но Роналду или Гризманн заслуживали победы куда больше
Просто Реал раскрутил пиар машину в пользу Модрича, и человек, который проиграл финал ЧМ выиграл ЗМ😅 Месси за проигранный ЧМ в 2014 году никто ЗМ не давал и был прав
Так что Модрич просто раскручен, а ЗМ должен был брать Гриз ну или Рон
Так же в 2020м должен был получить Левандовски а в 2023м Холанд)
Примера
Бронзовый призёр 3-е место
Кубок Испании
1/4 финала
Суперкубок Испании
Чемпион Победитель
Лига чемпионов
Чемпион Победитель
Суперкубок УЕФА
Чемпион Победитель
Клубный чемп. мира
Чемпион Победитель.
А так, да ЗМ даётся осенью и полный сезон там не считается. Модрич везде был ключевым игроком и финал ЧМ был вишенкой на торте))
В 23 году главный турнир ФИФА ЧМ и холанд его почему то пропускал, хотя состав Норвегии ни в чем не уступает Польше, Уэльсу))
Может холанду в сборную Сити подписать, а то у обладателя зм, по мнению недалеких, почему то никак не выходит решать вне миллиардного состава.
ЛЧ нафиг никому не упала.
Модрич серебро ЧМ с скромной Хорватией , вот это и были баллы в его пользу.
До ЧМ, после победы в лч, хорват котировался ниже топ 10, достаточно кэфы посмотреть.
По его вине Португалия не пошла по лёгкой сетке, а сразу вышла на Уругвай.
Ну там в 1/8 кринжу показали что в плей офф ЧМ ему забить не судьба.