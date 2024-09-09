«Золотой мяч»-2018 точно был справделивым? Роналду выбил безумные цифры и был лучшим в ЛЧ

Лука Модрич вошел в историю как человек, остановивший доминирование Лео Месии и Криштиану Роналду на премии «Золотой мяч». Два супербомбардира делили главную индивидуальную награду десять лет, но в 2018-м ее забрал хорватский полузащитник.

Модрич помог «Реалу» взять Лигу чемпионов и добрался со сборной до финала чемпионата мира, но если взглянуть на статистику голов и передач – его показатели скорее отличные, чем выдающиеся.

А у Криштиану аж 65 голов и 17 ассистов за 2018-й. В ЛЧ вообще оторвался от всех: 15+2, шесть голов в плей-офф. На ЧМ его Португалия вылетела в 1/8, но Роналду выбил четыре мяча в четырех встречах.

Но на «ЗМ» все равно голосовали за Модрича: хорват набрал 753 голоса, португалец – 478.