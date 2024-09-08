Месси и Роналду постоянно говорят о взаимоуважении – но взгляните на все их голоса на «Золотом мяче» с 2010 года

Впервые с 2004 года Криштиану Роналду и Лионель Месси не вошли в число претендентов на «Золотой мяч». Это значит, они больше не могут даже голосовать друг за друга. Хотя сейчас узнаете, что они почти никогда этого и не делали.

Ниже собраны результаты всех голосов Роналду и Месси за главную индивидуальную награду.

Вот как голосовал Лео.

«Золотой мяч» от France Football:

2010: Не голосовал

2011: Хави, Иньеста, Агуэро

2012: Иньеста, Хави, Агуэро

2013: Иньеста, Хави, Неймар

2014: Ди Мария, Иньеста, Маскерано

2015: Суарес, Неймар, Иньеста

Премия ФИФА «The Best»:

2016: Суарес, Неймар, Иньеста

2017: Суарес, Иньеста, Неймар

2018: Модрич, Мбаппе, Роналду

2019: Мане, Роналду, де Йонг

2020: Неймар, Мбаппе, Левандовски

2021: Неймар, Мбаппе, Бензема

2022: Неймар, Мбаппе, Бензема

2023: Холанд, Мбаппе, Альварес

А вот голоса Роналду.

«Золотой мяч»:

2010: Хави, Касильяс, Снейдер

2011: Не голосовал

2012: Не голосовал

2013: Фалькао, Бэйл, Озил

2014: Рамос, Бэйл, Бензема

2015: Бензема, Хамес Родригес, Бэйл

«The Best»:

2016: Бэйл, Модрич, Рамос

2017: Модрич, Рамос, Марсело

2018: Варан, Модрич, Гризманн

2019: Де Лигт, Де Йонг, Мбаппе

2020: Левандовски, Месси, Мбаппе

2021: Левандовски, Канте, Жоржиньо

2022: Не голосовал

2023: Не голосовал