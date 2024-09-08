Месси и Роналду постоянно говорят о взаимоуважении – но взгляните на все их голоса на «Золотом мяче» с 2010 года
Впервые с 2004 года Криштиану Роналду и Лионель Месси не вошли в число претендентов на «Золотой мяч». Это значит, они больше не могут даже голосовать друг за друга. Хотя сейчас узнаете, что они почти никогда этого и не делали.
Ниже собраны результаты всех голосов Роналду и Месси за главную индивидуальную награду.
Вот как голосовал Лео.
«Золотой мяч» от France Football:
2010: Не голосовал
2011: Хави, Иньеста, Агуэро
2012: Иньеста, Хави, Агуэро
2013: Иньеста, Хави, Неймар
2014: Ди Мария, Иньеста, Маскерано
2015: Суарес, Неймар, Иньеста
Премия ФИФА «The Best»:
2016: Суарес, Неймар, Иньеста
2017: Суарес, Иньеста, Неймар
2018: Модрич, Мбаппе, Роналду
2019: Мане, Роналду, де Йонг
2020: Неймар, Мбаппе, Левандовски
2021: Неймар, Мбаппе, Бензема
2022: Неймар, Мбаппе, Бензема
2023: Холанд, Мбаппе, Альварес
А вот голоса Роналду.
«Золотой мяч»:
2010: Хави, Касильяс, Снейдер
2011: Не голосовал
2012: Не голосовал
2013: Фалькао, Бэйл, Озил
2014: Рамос, Бэйл, Бензема
2015: Бензема, Хамес Родригес, Бэйл
«The Best»:
2016: Бэйл, Модрич, Рамос
2017: Модрич, Рамос, Марсело
2018: Варан, Модрич, Гризманн
2019: Де Лигт, Де Йонг, Мбаппе
2020: Левандовски, Месси, Мбаппе
2021: Левандовски, Канте, Жоржиньо
2022: Не голосовал
2023: Не голосовал