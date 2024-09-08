🎥 Фанат «Фейеноорда» сделал девушке предложение над крышей стадиона! Пара забралась на гигантский прожектор
Поклонники «Фейеноорда» – ребята смелые. Это доказал фанат, который решил сделать предложение своей избраннице над ареной любимой команды.
Пара забралась на прожектор, освещающий «Де Кёйп». К счастью, девушка согласилась!
Ну вы посмотрите, как высоко.
Болельщики в соцсетях поздравили молодых, кто-то не оценил выбор места для предложения:
💭 «У него уже перевязаны руки, зачем идти на такой риск... все равно желаю им удачи и счастья».
💭 «Он сделал это лишь для того, чтобы не вставать на колено?»
💭 «Вау, это потрясающе, мне нравится. В скором времени надеюсь сделать нечто похожее».
💭 «Черт возьми, он, должно быть, действительно ненавидит ее, раз делает предложение в этой дыре».
💭 «Любовь опасна».
💭 «Этот стадион такой дерьмовый и старый, что они просто рискуют своими жизнями!»
А как вам такой экстремальный способ предложить руку и сердце?
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