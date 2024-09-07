📸🎥 Новобрачные случайно встретили Салаха и сделали с ним фото. Мо и раньше попадал в свадебные альбомы

Представьте, вы играете свадьбу, выходите на улицу, чтобы сделать памятные фотографии. Внезапно вам навстречу идет сборная Египта во главе с Мо Салахом.

Египетской паре ничего представлять не надо! На территории базы сборной игрок «Ливерпуля» столкнулся с молодоженами и не отказал им в парочке фотографий.

С Мо такое случается не в первый раз!

Во время карантина в 2020 году египтянин позировал для молодоженов со своего балкона.

Ну что за бомбардир этот купидон!