💔 «У меня депрессия, тревога и паника. Не хочу иметь с ними ничего общего». Легенда «Челси» судится с английским футболом и требует удалить записи о себе

Экс-полузащитник сборной Англии Алан Хадсон потребовал, чтобы FA удалила всю информацию о его игровой карьере. Причина – неуважение .

Бывший хавбек «Челси» и «Арсенала» стал первым игроком в истории английского футбола с подобным запросом.

Краткая предыстория : Когда-то Хадсон отказался от вызова в молодежную сборную Англии, из-за чего наставник главной команды Альф Рамси забанил Алана на три года, полностью игнорируя его кандидатуру.

Новый тренер Дон Реви дважды вызвал хавбека в команду, но теперь он вспоминает об этом со злостью:

«Он сделал это лишь под давлением СМИ, а затем выбросил меня, несмотря на то, что мы выиграли обе игры. Я даже стал «игроком матча» во встрече с ФРГ.

Моя мечта о долгой международной карьере была разрушена и привела к длительной депрессии, тревоге и панике, с которыми я до сих пор борюсь.

Я не хочу, чтобы информация обо мне оставалась в статистике FA. Это деморализует меня и вгоняет в депрессию. Я пропустил все игры сборной, кроме двух».

В 2022-м он добавил:

«Я хочу уйти оттуда. Я попросил FA удалить мое имя из всех источников информации. Не хочу иметь с ними ничего общего. Готовлю судебное дело, чтобы заставить их это сделать».

А ранее Хадсон встал на защиту Джека Грилиша во время Евро-2020:

«Я подумывал сделать это в течение некоторого времени. Видя, как Грилиш был унижен столь небольшим количеством игрового времени, будучи единственным игроком, который мог бы выиграть турнир для нашей страны.

Неудивительно, что с 1966 года мы не выиграли даже жестяной горшок, не говоря уже о каком-то крупном турнире».

Кто прав?