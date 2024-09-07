💔 «У меня депрессия, тревога и паника. Не хочу иметь с ними ничего общего». Легенда «Челси» судится с английским футболом и требует удалить записи о себе
Экс-полузащитник сборной Англии Алан Хадсон потребовал, чтобы FA удалила всю информацию о его игровой карьере. Причина – неуважение.
Бывший хавбек «Челси» и «Арсенала» стал первым игроком в истории английского футбола с подобным запросом.
Краткая предыстория: Когда-то Хадсон отказался от вызова в молодежную сборную Англии, из-за чего наставник главной команды Альф Рамси забанил Алана на три года, полностью игнорируя его кандидатуру.
Новый тренер Дон Реви дважды вызвал хавбека в команду, но теперь он вспоминает об этом со злостью:
«Он сделал это лишь под давлением СМИ, а затем выбросил меня, несмотря на то, что мы выиграли обе игры. Я даже стал «игроком матча» во встрече с ФРГ.
Моя мечта о долгой международной карьере была разрушена и привела к длительной депрессии, тревоге и панике, с которыми я до сих пор борюсь.
Я не хочу, чтобы информация обо мне оставалась в статистике FA. Это деморализует меня и вгоняет в депрессию. Я пропустил все игры сборной, кроме двух».
В 2022-м он добавил:
«Я хочу уйти оттуда. Я попросил FA удалить мое имя из всех источников информации. Не хочу иметь с ними ничего общего. Готовлю судебное дело, чтобы заставить их это сделать».
А ранее Хадсон встал на защиту Джека Грилиша во время Евро-2020:
«Я подумывал сделать это в течение некоторого времени. Видя, как Грилиш был унижен столь небольшим количеством игрового времени, будучи единственным игроком, который мог бы выиграть турнир для нашей страны.
Неудивительно, что с 1966 года мы не выиграли даже жестяной горшок, не говоря уже о каком-то крупном турнире».
Кто прав?
Чел заслуживал играть в сборной? Насколько хорош он был?
Был ли он основным в Челси?
За что боролся Челси в те времена?
Насколько сильная была сборная?
Может он был токсиком?
Почему он отказал изначально?