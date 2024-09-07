Четыре (!) пенальти за тайм, паненка Зиеша, дебютный гол Браима из «Реала» – какой яркий матч сборных в Африке!

Марокко и Габон зажгли в отборе на Кубок африканских наций.

Серию пенальти прямо во время матча отбора на Кубок Африки-2025 устроили Марокко и Габон (4:1) и пробили четыре 11-метровых только за первый тайм – каждая команда по два.

Во втором тайме – еще и исторический гол Браима Диаса за хозяев.

Паненка, штанга Обамеянга, две руки Марокко – это было весело

Африканский карнавал.

Первый пенальти уже на 10-й минуте: вратарь Габона сбил полузащитника «Бетиса» Эза Абде. К точке пошел Хаким Зиеш – открыл счет издевательской паненкой. Лойс Мбаба, прыгнувший в угол, быстро среагировал и почти дотянулся.

Уже через шесть минут настала очередь Габона: защитник марокканцев Абдель Абкар рукой прервал удар Дениса Буанга в верхний угол.

Пьер-Эмерик Обамеянг пробил влево – штанга!

Фанаты в шоке.

На 26-й марокканцы снова заработали 11-метровый: нападающего Суфьяна Раими сбили.

Зиеш реализовал и вторую попытку, хотя вратарь снова был близок к спасению.

Не остановились и на этом: под конец тайма судья Дахане Бейта поставил четвертый пенальти – снова бил Габон! Суфьян Раими сыграл рукой.

На этот раз Обамеянг не простил: мощно вколотил под перекладину.

Во втором тайме обошлись без пенальти, марокканцы добили голами Браима Диаса на 59-й и Аюба Эль-Кааби на 82-й. Довели до разгрома.

Марокко в последних матчах крушит соперников: до габонцев разбили 6:0 Конго. И тоже с участием Эль-Кааби: нападающий сделал хет-трик за час.

У Браима Диаса дебютный гол за сборную – в 5-м матче! Игрок «Реала» тут будет звездой

Гол Габону – первый для полузащитника «Реала» в Марокко. Он дебютировал за сборную только этой весной: не дождался вызова от испанцев, дотянулся только до молодежек. Хотя с Марокко у него гораздо больше связей: сам Браим родился в Малаге, но его родители – марокканцы, родившиеся в Испании. Его бабушка по линии отца родом из Марокко.

Обиду не держит: «Чувствую себя на 100% испанцем и на 100% марокканцем. Я вырос в Испании. Любовь, которую подарили мне Испания и Марокко очень большая, это две замечательные страны. У меня марокканские корни [от бабушки по отцовской линии], но я вырос в Испании. Всегда решаю сердцем, так было и в этот раз. Я просто мальчик с мечтами. Любовь и проект Марокко кажутся мне очень хорошими. Решение принято. Теперь уже не стоит думать о том, что было бы, если бы... Я не думал о том, позвонит ли мне тренер Испании, чтобы принять решение».

Впервые за новую команду Диас сыграл в марте против Анголы, сразу же отбегал почти весь матч.

После игры выплеснул эмоции: «Я очень счастлив, это был особенный день, я получил много поддержки. Я горд, хорошо чувствовал себя на поле, это был очень хороший дебют. Все родные, которые пришли, были очень эмоциональны. Приятно получить такую поддержку, теперь я просто обязан работать на будущее этой сборной».

Диас провел только пятый матч за Марокко, до этого было два ассиста в отборе на ЧМ-2026. В квалификации Кубка Африки сразу забил.

1+2 в последних трех матчах впечатляют – главный тренер Валид Реграги явно доволен. У него в сборной новая звезда.

Вокруг 25-летнего Браима можно строить команду на несколько больших турниров.

Фото: x.com/EnMaroc