У кого самые высокие зарплаты в «Барсе»? Вы не поверите, кто входит в топ-3

Не секрет, что Френки де Йонг является самым высокооплачиваемым игроком «Барсы». Его зарплата в неделю составляет 721 тысячу евро.

За год нидерландец получает 37,5 млн евро. А когда-то такие деньги получал только Лео Месси.

На втором месте ожидаемо Роберт Левандовски - 640 тысяч в неделю и 33 млн в год.

Третье место - самое неожиданное. Ансу Фати получает 268 тысяч евро в неделю! Это почти 14 млн евро за год.

Кунде, Рафинья, Торрес, Ольмо, Педри и другие получают меньше:

При этом, Фати еще не играл за «Барсу» в этом сезоне - травма. А прошлый провел в аренде в «Брайтоне», где не впечатлил, забив два гола в 19-ти матчах АПЛ.

К слову, «Барселона» не стала забирать у Ансу Фати прежний номер. Вингер продолжит выступать с десяткой. Ансу получил номер в 2021 году после ухода Месси.