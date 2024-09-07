«Не достигну 900 даже с голами на тренировках»: Кроос гениально прокомментировал юбилейный гол Роналду

Роналду недавно забил 900-й гол в карьере. В матче с Хорватией в рамках первого тура группового этапа Лиги наций Криштиану забил юбилейный гол.

Бывший партнер Роналду по «Реалу» Тони Кроос прокомментировал достижение Криша. Немец считает, что не приблизился к такой отметке по голам, даже если бы посчитал свои голы на тренировках.

«Я не достигну отметки в 900, даже если посчитаю голы на тренировках», - написал Тони.

За сборную Португалии Рон забил 131 гол, остальные 769 он заколотил на клубном уровне. Больше всего забил за «Реал» (450 голов), затем «Манчестер Юнайтед» (145 голов), на третьем месте «Ювентус» (101 гол), а далее «Аль-Наср» (68 голов) и «Спортинг» (5 голов).

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