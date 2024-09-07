Месси отправил Суаресу трогательное видео к последнему матчу уругвайца за сборную: его показали прямо на стадионе!

В субботу Луис Суарес сыграл свой последний матч за сборную Уругвая, завершив международную карьеру в возрасте 37 лет.

Легендарный бывший нападающий «Барселоны» получил теплые прощания от болельщиков на стадионе «Сентенарио» перед матчем со сборной Парагвая.

Лионель Месси не смог присутствовать лично, но приготовил для своего друга видеообращение.

«Привет, толстяк», — начал Месси.

«Я просто хотел отправить это видео в такой особенный день для тебя, твоей семьи, для народа Уругвая и футбольных болельщиков в целом. Вы отдали все ради своей национальной сборной и страны. Мне повезло быть рядом с вами, и я знаю, как тяжело было принять это решение, потому что знаю, как много для тебя значила игра за Уругвай.

Вы оставляете великое наследие для людей и будущих поколений. Это конец очень важной главы карьеры, но, надеюсь, тебя ждет еще много лет в футболе. Я рад, что мы снова можем играть вместе в одной команде и наслаждаться каждым днем. Крепко обнимаю, я очень люблю вас».

Находясь в окружении семьи, Суарес прослезился.

Суарес завершил карьеру в качестве лучшего бомбардира сборной Уругвая за всю историю, забив 69 голов в 143 играх.