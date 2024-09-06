🎥Кьеза уже забивает за «Ливерпуль»! Правда, пока только на тренировках с молодежкой
Федерико Кьеза готовится к дебюту за «Ливерпуль». Пока новые одноклубники разъехались по сборным, итальянец работает с молодежью.
Уже есть первые голы Федерико в футболке мерсисайдцев.
Барри Льютас, тренер «Ливерпуля» U21, похвалил Федерико:
«Он профи, это видно по его карьере, поэтому он находится в одном из лучших клубов мира. Сегодня его профессионализм и качество игры были на очень высоком уровне. Наши парни получили возможность сыграть против футболиста такого уровня, для них это отличный шанс научиться чему-то новому».
Кьеза может дебютировать за «Ливерпуль» в ближайшем матче после международной паузы – 14 сентября на «Энфилд» заглянет «Ноттингем Форест».
Как вам тренировки Федерико?
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