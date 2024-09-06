🎥 Новички сборной Франции спели на посвящении в команду. Скромняга Олисе удивил болельщиков

Дидье Дешам вызвал на сентябрьские сборы Франции трех новичков – Лоика Баде, Майкла Олисе и Ману Коне.

По традиции парни прошли посвящение в новой команде: каждый спел для товарищей по сборной. Баде и Коне остановились на французском рэпе. Олисе выбрал композицию на английском – родном языке вингера «Баварии».

Подопечные Дешама поддержали новичков, некоторым даже подпевали.

Поклонников сборной Франции удивил обычно молчаливый Олисе:

💭 «В параллельном вселенной Олисе был бы рэпером, он чертовски хорош».

💭 «Олисе не научился говорить с журналистами, зато может участвовать в рэп-баттлах. Что за парень!»

💭 «Я понял, Олисе нужно читать рэп на пресс-конференциях. Тогда он будет общаться с прессой полными предложениями».

В сентябре «синие» проведут два матча в рамках Лиги наций. 6 сентября французы встретятся с Италией, а 9 сентября дома сыграют с Бельгией.

Кого из новичков увидим на поле?

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