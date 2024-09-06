Соперничество Месси и Роналду в динамике за 20 лет. Сравниваем, сколько забивали в каждый год

Лео Месси и Криштиану Роналду соревнуются уже 20 лет. Величия их противостоянию добавляет не только дистанция, но и сумасшедший голевой темп.

В четверг португалец пробил отметку в 900 голов. Криштиану играет с 2002-го – это значит, забивает примерно 40 голов каждый год. Безумная стабильность.

Только один человек вышел на подобный уровень – и нам повезло, что они играют в одно время. Давайте взглянем, как менялась их статистика голов по годам:

• к 2008-му, когда Криш получил первый «Золотой мяч», он уже оторвался от Лео на 60 голов;

• в начале десятых Месси забивал сильно больше (на 20, 30 голов за год) и сократил отрыв до 10 к 2013-му;

• а к концу десятых Месси уже был плеймейкером (хотя все еще много забивал), Роналду снова оторвался на 40 голов – и с тех разница менялась не сильно;

• на сегодняшний день у Криштиану 900 голов, у Месси – 838.