Мак Аллистер забил гол за сборную, а в сети вирусится его бывшая. Разбираемся в аргентинской «Санта-Барбаре»

Аргентина со счетом 3:0 обыграла Чили в седьмом туре квалификации ЧМ-2026. Один из голов забил Алексис Мак Аллистер.

В аргентинском сегменте интернета завирусился не сам полузащитник, а его бывшая – Камила Майян. С ней Алексис фотографировался на поле после победного финала ЧМ-2022, а позже перекидывался любопытными комментами в соцсетях .

Пара встречалась пять лет, влюбленные разбежались вскоре после того самого финала Мундиаля. Алексис быстро нашел новую спутницу, ею стала Айлен Кова – лучшая подруга Камилы, с которой давно был знаком и сам футболист.

Почему же после гола Мак Аллистера соцсети принялись обсуждать его бывшую? За любовным треугольником звезды «Ливерпуля» в Аргентине следят очень внимательно. Майян – инфлюэнсер, она была известна еще до отношений с Алексисом.

После расставания девушка свои эмоции не скрывала:

«Должна быть полностью честной. Было такое чувство, что все разваливается, что нет решения, и все выходит из-под контроля. Никогда не могла представить, что кто-то настолько близкий может принести в мою жизнь столько негатива».

Этим летом девушка обратилась в суд , требуя от Мак Аллистера компенсацию за пять лет отношений. Аргентинское общество раскололось надвое: одна половина поддерживает Алексиса, другая – Камилу. Конфликт уровня Меган Маркл и королевской семьи Великобритании!

Вот что аргентинцы пишут о ситуации в соцсетях:

💭 «Камила Майян, а ты так можешь?»

💭 «Каждый раз, когда играет сборная Аргентины, Камила Майян попадает в тренды. На нее обрушивается столько хейта, всегда буду в команде Камилы, моя мамитааа!»

💭 «Мак Аллистер забивает за сборную, в то же время Камила Майян».

💭 «Бедная Камила Майян, ее никто не позвал на матч, пришлось остаться дома и снимать тиктоки».

💭 «Клянусь, Камила Майян вирусится каждый раз, когда играет Аргентина, от нее когда-нибудь отстанут?»

💭 «Эта толстуха Камила Майян скажет, что половина гола Мак Аллистера принадлежит ей».

💭 «У Камилы Майя появился новый Дайсон, а наша подруга Айлен Кова покрасила волосы в цвет, который был у Камилы, когда она встречалась с Мак Аллистером. Подтверждено, что она хочет быть такой, как Камила».

💭 «Гол Мак Аллистера забит для всех безумных фанатов Камилы Майян».

💭 «Камила Майян вирусится, потому что обиженные жирдяи не могут отпустить ситуацию. Похоже, это вы все бывшие Мак Аллистера».

Поздравляем, теперь у вас появилась дополнительная тема для разговора с друзьями из Аргентины.