29 лет главному вратарскому сейву. Игита извинялся перед партнерами и рассказывал, что его вдохновило

Рене Игита – один из ярчайших людей, которые когда-либо надевали вратарские перчатки. Но прославился он вовсе не игрой руками: колумбиец много рисковал, далеко выходил из штрафной, начинал атаки и даже завершал их. Главный момент карьеры Игиты – сейв «ударом скорпиона» на «Уэмбли». Сегодня ему 29 лет.

Это было 6 сентября 1995 года. Унылую ничью в товарищеском матче украсил вот такой кадр.

Рискованно? Однозначно. После игры вратарь извинился перед партнерами, хотя сказал: «Этот удар был необходимостью, а не выпендрежем. Если бы я попробовал отбить мяч руками, то облажался бы и пропустил гол. Ногами получилось эффективнее и эффектнее».

В этом был весь Игита.

Позднее колумбиец скажет, что на это его вдохновили дети: «Дети всегда были моим вдохновением. Я часто видел их на улице или в парке, тренирующих удар ножницами, и я сказал им, что было бы хорошо сделать это наоборот».