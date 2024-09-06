Кукурелья высказался о песне про Холанда. Один игрок «Челси» пытался помирить Марка с Эрлингом

После победы Испании на Евро Марк Кукурелья пел песню , в которой есть строчка: «Холанд дрожит, ведь идет Кукурелья».

Премьер-лига свела испанца и норвежца уже в первом туре нового сезона. В том матче Эрлинг на поле показал Марку, что подобные песни исполнять не стоит.

Кукурелья рассказал, что Кол Палмер, экс-партнер Холанда по «Ман Сити», попытался сгладить ситуацию. Англичанин поговорил с Эрлингом на церемонии награждения лучших игроков Ассоциацией профессиональных футболистов :

«Этой песне уделялось слишком много внимания, такие вещи случаются. Я очень счастлив и думаю, что если у кого-то есть песня с его именем в тексте, то это потому, что он игрок высшего класса или мировая звезда. Имя неизвестного игрока не будет использовано в песне.

Все были счастливы: он [Холанд], потому что забил, а я по-прежнему счастлив из-за победы на Евро. Я бы спел это снова, такие вещи случаются, вот и все.

В конце концов, в Англии немного вырвали это из контекста, не думаю, что он [Холанд] тоже это понял. Он почитал то, что о ситуации пишут в Англии, и принял это слишком близко к сердцу.

Сегодня многие люди принимают слишком близко к сердцу обычные вещи. Им вручали какие-то награды, на церемонии мой товарищ, Кол Палмер, поговорил с Холандом обо мне. Знаете, это была просто шутка».

Прощаем Марка?