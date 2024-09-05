🤯 А вы знали, что Холанд делал хет-трик из хет-триков? Причем на чемпионате мира! 😱

Два хет-трика подряд Эрлинга Холанда обязывают вспомнить легендарный матч с молодежного чемпионата мира в Польше.

Это случилось пять лет назад, когда форвард «Ман Сити» играл лишь за Норвегию U20 и австрийский «Ред Булл Зальцбург»

Скандинавам в Люблине предстояло сыграть со сверстниками из Гондураса. Матч закончился сокрушительной победой норвежцев со счетом 12:0.

И знаете, что сделал король хет-триков? Оформил хет-трик из хет-триков!

Ну и чему мы тогда удивляемся?

😱 Никто из топ-6 игроков по числу хет-триков в АПЛ не сыграл в лиге меньше 250 матчей. Теперь там Холанд - ему хватило 69 🤯

Говорите, что нет игрока большего, чем команда? Тогда факт: за три тура АПЛ ни один клуб не забил больше Холанда 🤯

Кстати, норвежцы из группы так и не вышли, проиграв в двух других матчах. А Холанд больше не забил.