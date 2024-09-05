«Барселона» выкатила самую дорогую гостевую форму в мире. Ее цена шокировала фанатов

Пессимистичный настрой у болельщиков «Барселоны» понятен и объясним, так как очередное лето для них прошло не так, как они ожидали. Президент «блауграны» Жоан Лапорта продолжил играть в финансовые игры, которые вылились в позднюю регистрации главного трансфера − Дани Ольмо.

Несмотря на это, команда Ханси Флика прекрасно начала сезон Ла Лиги, выиграв все четыре матча и обеспечив себе отрыв от ближайшего преследователя в четыре очка.

Тем не менее, все то доброе отношение к команде, которое она заслужила на поле, поставили под угрозу, когда сообщили о цене новой выездной формы клуба. В среду, 4 сентября, клуб представил новый полностью черный гостевой комплект , к дизайну которого возвращаются каждые пару лет.

Реакция на него была смешанной, разной, неоднозначной, но вот по отношению к цене у кулес мнение сошлось.

Болельщикам «Барселоны» придется выложить 114,99 евро, если они хотят через официальный магазин клуба приобрести базовую версию. Футболка с именем, номером и нашивкой на плечо обойдется в 184,99 евро.

По утверждению Mundo Deportivo, эти цифры делают новый комплект «Барсы» самой дорогой футбольной майкой в истории. Для сравнения, базовая версия футболки «Мадрида» стоит на 15 евро меньше, хотя игровая версия также стоит 184,99 евро.

Если болельщики захотят взять комплект на официальном сайте Nike, а не «Барселоны», то самый дешевый вариант стоит 99,99 евро.

Фанаты совсем не в восторге от того, сколько стоит майка их любимого клуба:

💭185 евро за футболку − это просто смешно. Мы не будем покупать это дерьмо. Спасибо, но лучше возьму себе майку на улице за 20 евро.

💭Надеюсь, что за такую цену к комплекту прилагается пожизненный запас закусок, личный дворецкий, который принесет мне мои напитки.

💭Надеюсь, что к ней прилагается какой-то кубок. А нет, лучше два!

💭Я был готов ее купить, но как только увидел цену... Ни за что!