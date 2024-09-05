Палмер пролетел мимо заявки «Челси» на ЛК. Вчера он попал в шорт-лист «Золотого мяча»

После двухматчевого противостояния в плей-офф Лиги Конференций над «Серветтом» «Челси» оказался в лиговой фазе, в которой проведет шесть матчей.

Жеребьевка выбрала для «синих» «Гент», «Панатинаикос», «Ноа», «Хайденхайм», «Астану» и «Шэмрок Роверс». Три матча команда проведет дома и три на выезде.

Как стало известно сегодня, лучший игрок и лучший бомбардир прошлого сезона Коул Палмер не сможет провести ни одного из шести еврокубковых матчей. Как передает инсайдер Фабрицио Романо, кроме англичанина мимо списка пролетели также Уэсли Фофана и Ромео Лавия.

Football.London утверждает, что решение приняли в связи с «менеджментом нагрузки» − так «Челси» хочет сократить игровое время Палмера в команде. Коул сыграл в отборочном раунде, но не сможет выступать дальше.

За великолепный прошлый сезон экс-футболист «Сити» получил награду «Молодой игрок года» − он забил 25 голов и отдал 15 голевых передач. В настоящее время Палмер травмирован и не попал в заявку сборной Англии.

Теперь англичанина могут вернуть в состав только на плей-офф, которое начнется в феврале. Причем у «Челси» будет возможность внести только три изменения.

Вот как выглядит полный состав лондонского клуба, состоящий из 27 человек:

Вратари : Санчес, Йоргенсен, Бергстрем;

Защитники : Дисаси, Кукурелья, Адарабиойо, Бадиашиле, Джеймс, Гюсто, Вейга, Колуилл*, Ачимпонг*;

Полузащитники : Фернандес, Мадуэке, Чуквуэмека, Нкунку, Санчо, Дьюсбери-Холл, Кайседо, Касадеи, Джордж*, Дайер*;

Форварды : Нету, Мудрик, Феликс, Джексон, Гиу.